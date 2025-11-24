VNurse Care เปิดตัวเนทีฟแอปพลิเคชันรายแรกของไทย ที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน และโรงพยาบาล ด้วยระบบคัดกรองผู้ดูแลมืออาชีพ และบริการครบวงจร เพื่อครอบครัวไทยที่ต้องการความใส่ใจเหมือนคนในบ้าน
กรุงเทพฯ – บริษัท วีเนิร์ส แคร์ จำกัด ประกาศเปิดตัว “VNurse Care” อย่างเป็นทางการ เนทีฟแอปพลิเคชัน เจ้าแรกของประเทศไทยที่รวมทุกบริการดูแลผู้สูงอายุไว้ในที่เดียว ให้บริการผู้ดูแลสุขภาพทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ด้วยระบบคัดกรองที่ใส่ใจ เหมือนคนในครอบครัวดูแล พร้อมบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็ก แบบครบวงจร ผ่านระบบดิจิทัลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย
นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเนิร์ส แคร์ จำกัด เปิดเผยว่า VNurse Care สื่อสารแนวคิดการบริการภายใต้ 3 แกนหลัก “ใจ ใจ ใจ” ได้แก่ “หัวใจ” – ดูแลด้วยความตั้งใจจริงจากคนไทย เพื่อคนไทย เหมือนดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราเอง “เข้าใจ” – ออกแบบระบบจากความเข้าใจของครอบครัวไทย เข้าใจทั้งวัฒนธรรม ภาษา และจังหวะชีวิตจริง และ “ใส่ใจ” – ผู้ดูแลทุกคนผ่านการคัดกรอง เอกสารรับรอง และการประเมินจริงก่อนเริ่มงาน พร้อมระบบติดตามคุณภาพทุกขั้นตอน
VNurse Care ยังมาพร้อมบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
- บริการพาไปพบแพทย์ อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล พร้อมดูแลตลอดทุกขั้นตอนในการพบแพทย์
- บริการพยาบาลเยี่ยมบ้าน ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ เช่น ฉีดยา เจาะเลือด ดูแลแผล และดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
- บริการผู้ดูแลรายวัน สำหรับการดูแลระยะสั้น เช่น ช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
- บริการผู้ดูแลรายเดือน สำหรับการดูแลระยะยาว โดยสามารถเลือกผู้ดูแลที่ตรงกับความต้องการของครอบครัว ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง เด็กเล็กที่ต้องการการดูแลพัฒนาการ และเด็กทารกที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ
- บริการกายภาพบำบัดถึงบ้าน โดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ สำหรับการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเฉพาะทาง
VNurse Care Application ได้รับการส่งเสริมจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้มาตรการ depa Digital Startup Fund (Early Stage) ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสตาร์ทอัพไทยในภาคสังคม ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีระบบ และยกระดับบริการสุขภาพในบ้านผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ครอบครัวไทยจริง ๆ และ ได้พัฒนาระบบที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกผู้ดูแลจากโปรไฟล์จริง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมรีวิวจากลูกค้าก่อนหน้า ตรวจสอบใบรับรองและประสบการณ์ได้แบบโปร่งใส รวมถึงสามารถนัดหมาย ชำระเงิน ดูประวัติ ติดตามผล และติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแลได้ “ครบจบในแอปเดียว”
VNurse Care ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกวัย มีภาษาไทยเต็มรูปแบบ ปุ่มกดขนาดใหญ่ มองเห็นชัด ใช้งานง่าย พร้อมระบบแนะนำการใช้งานเบื้องต้น ที่ช่วยให้ทั้งลูกหลานและผู้สูงวัยสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะมีพื้นฐานเทคโนโลยีมากหรือน้อยก็ตาม
ปัจจุบัน VNurse Care มีผู้ดูแลผ่านการคัดกรองแล้วพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมกับโรงเรียนผู้ดูแล และหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้ใจจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการดูแลกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ VNurse Care มุ่งมั่นขยายเครือข่ายและเปิดรับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้สำหรับทุกครอบครัว นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน VNurse Care ได้แล้ววันนี้บน iOS และ Android พร้อมสิทธิพิเศษช่วงเปิดตัวสำหรับผู้ใช้งานใหม่ ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลคนที่คุณรัก...ด้วยหัวใจ
VNurse Care ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันจัดหาผู้ดูแลสุขภาพ... แต่เราออกแบบระบบด้วยหัวใจที่ดูแลได้ทั้งผู้ป่วย คนในครอบครัว และผู้ดูแลอย่างเข้าใจ และใส่ใจ สอบถามเพิ่มเติม โทร: 082-823-7788, Line OA : @vnursecare , เว็บไซต์: www.vnursecare.com Facebook: www.facebook.com/vnursecare/