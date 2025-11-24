xs
xsm
sm
md
lg

CBS จัด “Grand Open House 2025” เปิดบ้านสู่เส้นทางการเรียนยุคใหม่ พร้อมชูหลักสูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School: CBS) เดินหน้าภารกิจ “สร้างผู้นำแห่งอนาคต” จัดงาน “CBS Grand Open House 2025” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 เพื่อเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและเสริมทักษะตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล งานครั้งนี้มุ่งสร้างเวทีให้เยาวชนและบุคลากรไทยได้เรียนรู้แนวโน้มสำคัญของโลกธุรกิจ พร้อมพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรครบทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงกิจกรรม ให้ความรู้ และการแนะแนวเส้นทางอาชีพจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสะท้อนบทบาทของ CBS ในการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่หมุนเร็ว


เปิดสองเส้นทางแห่งอนาคต: จาก “โอกาส” สู่ “ความเชี่ยวชาญ”งานปีนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงสุดเข้มข้น ครบที่สุดกับหลักสูตรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่

ช่วงเช้า (09.00–12.00 น.) –หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ( BBA ) ภายใต้แนวคิด “Unlock Possibilities, Create Your Tomorrow” ก้าวสู่ความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุด สร้างวันพรุ่งนี้ที่เป็นของคุณ เปิดโลกการเรียนรู้กับ 4 สาขายอดนิยมที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
• Digital Business Management
• Financial Analysis and Investment
• Brand and Marketing Management
• Accounting
TALK SESSION
• Unlock Possibilities: Discover BBA ค้นพบศักยภาพของคุณและเปิดโลกแห่งโอกาสไม่จำกัดกับหลักสูกสูตร BBA
• Create Your Path: Admission Made Clear เรียนรู้ขั้นตอนการสมัครและก้าวสู่เส้นทางสู่หลักสูตร BBA ของคุณ
• Living Possibilities: The Student Experience ฟังประสบการณ์ตรงจากนิสิตปัจจุบัน ทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และชีวิตใน BBA
• Creating Futures: Alumni Success Stories แรงบันดาลใจจากนิสิตเก่าที่นำความรู้จาก BBA ไปสร้างความสำเร็จในชีวิตจริง

ช่วงบ่าย (13.00–17.00 น.) –หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Master & Ph.D)
ภายใต้แนวคิด “MASTER MOVES TO WIN CHANGES”
หลักสูตรปริญญาโท–เอก (Master & Ph.D)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ M.Sc. in Corporate Governance
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ​M.Sc. in Information Technology in Business
• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy
• หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Master of Management International Business
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล M.S. in Statistics and Data Science
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย​M.Sc. in Insurance
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ​M.Sc. in Business Software Development
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)​ M.S. in Finance (English Program)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) M.Sc. in Financial Engineering (English Program)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแบรนด์และการตลาด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) (มี 2 หลักสูตรเป็นภาคไทยและอังกฤษ) Master in Branding and Marketing
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ Master of Science in Business
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)​Doctor of Philosophy in Business (English Program)
• หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี​Doctor of Philosophy in Accountancy
• Chula LGO

TALK SESSION
- Checkmate for Sustainability
เดินหน้าสู่ความสำเร็จยั่งยืน โดยหลักสูตร MBA (Thai), MBM (Thai), M.Acc, MSCG, MSB
- Strategic Moves for Success
เดินเกมกลยุทธ์ พิชิตโลกหมุนไม่หยุด โดยหลักสูตร MBA (Eng), MBM (Eng), MM, MSF, MFE
- Data as Your Winning Source
ข้อมูล-หมากเด็ดเพื่อชนะอนาคต โดยหลักสูตร MS.STAT & Data Sci, MSc. IT in Business, MSc. Insurance, BSD Chula


สร้างเวทีเรียนรู้จริง จุดประกายความเป็นผู้นำ
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดตัวหลักสูตร Chula LGO (Leaders for Global Operations) หลักสูตรระดับปริญญาโทควบ 2 ปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (IES) ที่ผสานความรู้ด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และบริหารธุรกิจ โดยร่วมพัฒนากับ โครงการ MIT LGO สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผู้นำเชิงอุตสาหกรรม พร้อมมอบประสบการณ์จริง ผ่านการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งโอกาส ศึกษาดูงาน ณ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อสร้างกำลังคนที่เข้าใจทั้ง operations, sustainability, data, engineering และ business strategy ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่อุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังเร่งหา เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายในงานยังมีกิจกรรม Private Consult ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
มุมมองผู้บริหาร CBS: การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กล่าวถึงบทบาทของ CBS ว่า “การศึกษาด้านบริหารธุรกิจไม่ใช่เพียงเรื่องวิชาการ แต่คือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ CBS มุ่งสร้างผู้นำที่พร้อมคิดและลงมือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งในภาคธุรกิจและสังคม”

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิชยา กุวลัยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “โลกธุรกิจเปลี่ยนเร็ว ทักษะใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา การศึกษาในยุคนี้ต้องช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถปรับตัวและเติบโตได้ในเศรษฐกิจทุกสภาวะ งาน Open House จึงเป็นโอกาสสำคัญในการทำความเข้าใจภาพรวมทักษะแห่งอนาคต”

โอกาสสำคัญสำหรับผู้ต้องการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
งาน CBS Grand Open House 2025 ไม่ใช่เพียงเวทีแนะนำหลักสูตร แต่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจโครงสร้างตลาดแรงงาน ทักษะที่จำเป็น และแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขับเคลื่อนทั่วโลก โดยงานนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ CBS ในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.cbs.chula.ac.th
Facebook: CBSChula 
Instagram: @cbschula_official
CBS - สร้างผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลง















CBS จัด “Grand Open House 2025” เปิดบ้านสู่เส้นทางการเรียนยุคใหม่ พร้อมชูหลักสูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคต
CBS จัด “Grand Open House 2025” เปิดบ้านสู่เส้นทางการเรียนยุคใหม่ พร้อมชูหลักสูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคต
CBS จัด “Grand Open House 2025” เปิดบ้านสู่เส้นทางการเรียนยุคใหม่ พร้อมชูหลักสูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคต
CBS จัด “Grand Open House 2025” เปิดบ้านสู่เส้นทางการเรียนยุคใหม่ พร้อมชูหลักสูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคต
CBS จัด “Grand Open House 2025” เปิดบ้านสู่เส้นทางการเรียนยุคใหม่ พร้อมชูหลักสูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคต
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น