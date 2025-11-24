CBS จัด “Grand Open House 2025” เปิดบ้านสู่เส้นทางการเรียนยุคใหม่ พร้อมชูหลักสูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School: CBS) เดินหน้าภารกิจ “สร้างผู้นำแห่งอนาคต” จัดงาน “CBS Grand Open House 2025” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 เพื่อเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและเสริมทักษะตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล งานครั้งนี้มุ่งสร้างเวทีให้เยาวชนและบุคลากรไทยได้เรียนรู้แนวโน้มสำคัญของโลกธุรกิจ พร้อมพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรครบทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงกิจกรรม ให้ความรู้ และการแนะแนวเส้นทางอาชีพจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสะท้อนบทบาทของ CBS ในการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่หมุนเร็ว
เปิดสองเส้นทางแห่งอนาคต: จาก “โอกาส” สู่ “ความเชี่ยวชาญ”งานปีนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงสุดเข้มข้น ครบที่สุดกับหลักสูตรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่
ช่วงเช้า (09.00–12.00 น.) –หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ( BBA ) ภายใต้แนวคิด “Unlock Possibilities, Create Your Tomorrow” ก้าวสู่ความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุด สร้างวันพรุ่งนี้ที่เป็นของคุณ เปิดโลกการเรียนรู้กับ 4 สาขายอดนิยมที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
• Digital Business Management
• Financial Analysis and Investment
• Brand and Marketing Management
• Accounting
TALK SESSION
• Unlock Possibilities: Discover BBA ค้นพบศักยภาพของคุณและเปิดโลกแห่งโอกาสไม่จำกัดกับหลักสูกสูตร BBA
• Create Your Path: Admission Made Clear เรียนรู้ขั้นตอนการสมัครและก้าวสู่เส้นทางสู่หลักสูตร BBA ของคุณ
• Living Possibilities: The Student Experience ฟังประสบการณ์ตรงจากนิสิตปัจจุบัน ทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และชีวิตใน BBA
• Creating Futures: Alumni Success Stories แรงบันดาลใจจากนิสิตเก่าที่นำความรู้จาก BBA ไปสร้างความสำเร็จในชีวิตจริง
ช่วงบ่าย (13.00–17.00 น.) –หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Master & Ph.D)
ภายใต้แนวคิด “MASTER MOVES TO WIN CHANGES”
หลักสูตรปริญญาโท–เอก (Master & Ph.D)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ M.Sc. in Corporate Governance
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจM.Sc. in Information Technology in Business
• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy
• หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Master of Management International Business
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล M.S. in Statistics and Data Science
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยM.Sc. in Insurance
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจM.Sc. in Business Software Development
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) M.S. in Finance (English Program)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) M.Sc. in Financial Engineering (English Program)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแบรนด์และการตลาด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) (มี 2 หลักสูตรเป็นภาคไทยและอังกฤษ) Master in Branding and Marketing
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ Master of Science in Business
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)Doctor of Philosophy in Business (English Program)
• หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีDoctor of Philosophy in Accountancy
• Chula LGO
TALK SESSION
- Checkmate for Sustainability
เดินหน้าสู่ความสำเร็จยั่งยืน โดยหลักสูตร MBA (Thai), MBM (Thai), M.Acc, MSCG, MSB
- Strategic Moves for Success
เดินเกมกลยุทธ์ พิชิตโลกหมุนไม่หยุด โดยหลักสูตร MBA (Eng), MBM (Eng), MM, MSF, MFE
- Data as Your Winning Source
ข้อมูล-หมากเด็ดเพื่อชนะอนาคต โดยหลักสูตร MS.STAT & Data Sci, MSc. IT in Business, MSc. Insurance, BSD Chula
สร้างเวทีเรียนรู้จริง จุดประกายความเป็นผู้นำ
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดตัวหลักสูตร Chula LGO (Leaders for Global Operations) หลักสูตรระดับปริญญาโทควบ 2 ปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (IES) ที่ผสานความรู้ด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และบริหารธุรกิจ โดยร่วมพัฒนากับ โครงการ MIT LGO สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผู้นำเชิงอุตสาหกรรม พร้อมมอบประสบการณ์จริง ผ่านการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งโอกาส ศึกษาดูงาน ณ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อสร้างกำลังคนที่เข้าใจทั้ง operations, sustainability, data, engineering และ business strategy ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่อุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังเร่งหา เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายในงานยังมีกิจกรรม Private Consult ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
มุมมองผู้บริหาร CBS: การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กล่าวถึงบทบาทของ CBS ว่า “การศึกษาด้านบริหารธุรกิจไม่ใช่เพียงเรื่องวิชาการ แต่คือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ CBS มุ่งสร้างผู้นำที่พร้อมคิดและลงมือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งในภาคธุรกิจและสังคม”
ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิชยา กุวลัยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “โลกธุรกิจเปลี่ยนเร็ว ทักษะใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา การศึกษาในยุคนี้ต้องช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถปรับตัวและเติบโตได้ในเศรษฐกิจทุกสภาวะ งาน Open House จึงเป็นโอกาสสำคัญในการทำความเข้าใจภาพรวมทักษะแห่งอนาคต”
โอกาสสำคัญสำหรับผู้ต้องการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
งาน CBS Grand Open House 2025 ไม่ใช่เพียงเวทีแนะนำหลักสูตร แต่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจโครงสร้างตลาดแรงงาน ทักษะที่จำเป็น และแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขับเคลื่อนทั่วโลก โดยงานนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ CBS ในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถการแข่งขันของประเทศ
CBS - สร้างผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลง