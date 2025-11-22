“เครือโรงพยาบาลวัฒนา” ตอกย้ำ 40 ปี แห่งวิสัยทัศน์เพื่อสุขภาพไร้พรมแดน เปิดตัวศูนย์ Spine Center ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ วัฒนา- อุดร

เวียงจันทน์, สปป.ลาว — 22 พฤศจิกายน 2568 - เครือโรงพยาบาลวัฒนา นำโดย ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล บริหารฯ เผยวิสัยทัศน์การยกระดับบริการทางการแพทย์ของภูมิภาคอีสาน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีแห่งความไว้วางใจ ภายในงาน WATTANA X TRSC “มองชัด เคลื่อนไหวคล่อง ด้วยเคล็ดลับจากแพทย์เฉพาะทาง” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Amari Vientiane นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว เชื่อมโยงระบบสุขภาพไทย–ลาวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “สุขภาพที่ดี…ไม่มีพรมแดน” (เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม Amari Vientiane ณ. สปป.ลาว)
ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล ผู้บริหารโรงพยาบาลวัฒนา–อุดรธานี กล่าวว่า
“โรงพยาบาลวัฒนายังคงมุ่งมั่นในพันธกิจของเรา — การเป็น โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสาธารณชน
ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษา เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความใส่ใจในผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
เราต้องการให้ประชาชนทั้งในภาคอีสานและ สปป.ลาว ได้รับบริการสุขภาพคุณภาพระดับเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับการเดินทางไกลอีกต่อไป” นอกจากนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลวัฒนาในทศวรรษใหม่นี้ คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าภาคอีสาน สามารถเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับภูมิภาค ที่รองรับผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและสปป.ลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานยังมีการแนะนำ Spine Center ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลวัฒนา-อุดรธานี โดย นพ.วรพจน์ วิจารณ์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgeon) ซึ่งถือเป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่ครบวงจรและทันสมัยแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นพ.วรพจน์ กล่าวว่า
“Spine Center เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ กล้ามเนื้อ หรือกระดูกสันหลัง เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งผู้สนใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อสามารถเข้ารับบริการได้ สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไกล และได้ผลลัพธ์ในการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพไม่ต่างกันเลย” นอกจากนี้ คุณหมอยังได้แนะนำ เทคนิกการรักษาที่ศูนย์ฯ ให้บริการแก่ผู้ป่วย อาทิเช่น การนำเทคนิค การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic Spine Surgery) ร่วมกับการใช้เครื่องติดตามการทำงานของเส้นประสาทในขณะที่ผ่าตัด(Intraoperative Neuro-Monitoring (IONM)) ซึ่งช่วยให้ผลลัพธ์หลังผ่าตัด ปรากฏแผลขนาดเล็ก ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดปกติ รวมทั้งไม่ทำลายโครงสร้างของกระดูกสันหลัง เป็นการผ่าตัดแบบแก้ไขเฉพาะจุดที่เกิดปัญหาจริงๆ และการติดตามการทำงานของเส้นประสาทในขณะที่ผ่าตัด จะลดความเสี่ยงระหว่างการใส่วัสดุหรือปรับแนวกระดูก ทำให้การผ่าตัดแม่นยำยิ่งขึ้นและเกิดผลข้างเคียงน้อยลง เทคนิคดังกล่าวสามารถนำมาใช้กับกระดูกสันหลังทุกส่วนตั้งแต่กระดูกต้นคอจนถึงบริเวณก้นกบ และสามารถใช้ในการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังและใส่เหล็กดามกระดูกสันหลังได้ ซึ่งคนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแบบดั้งเดิม
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีเทคโนโลยี ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Robotic Assisted Total Joint Replacement ซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณการตัดแต่งกระดูกทำให้เกิดความแม่นยำตามแผนการผ่าตัด และทำให้วัสดุข้อเทียมมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ที่สำคัญทำให้คนไข้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นอีกด้วย
ในงานกิจกรรม WATTANA X TRSC Reboot your Vision & Motion "มองชัด เคลื่อนไหวคล่องด้วยเคล็ดลับจากแพทย์เฉพาะทางได้แนะนำพันธมิตรทางการแพทย์ TRSC International Eye and Vision Center ศูนย์จักษุเลสิคที่ให้บริการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา ด้วยเทคโนโลยี LASIK, และ ReLEx ชั้นนำ จากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้เรื่องปัญหาสายตาจากแพทย์เฉพาะทาง และอำนวยความสะดวกในการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางให้แก่พี่น้องชาว สปป.ลาวอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเดินทางไกล
งาน “WATTANA X TRSC Reboot your Vision & Motion "มองชัด เคลื่อนไหวคล่อง ด้วยเคล็ดลับจากแพทย์เพาะทาง ” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวัฒนา อุดร และพันธมิตร ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า เน้นย้ำความสำคัญของมาตรฐานการรักษา เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความใส่ใจในผู้เข้ารับบริการ ในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับการเดินทางไกลอีกต่อไป “เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ…อย่างไร้พรมแดน”
ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลวัฒนา จังหวัดอุดรธานี
เว็บไซต์: www.wattanahospital.netFa
Facebook: Wattana Hospital โรงพยาบาลวัฒนา