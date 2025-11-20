xs
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ผนึกกำลังญี่ปุ่น จัดประกวดภาพวาดเด็ก ครั้งที่ 20 สานพลังศิลปะ–วิทยาศาสตร์ กระชับมิตรภาพไทย–ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ “การประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2568” เปิดเวทีให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศแสดงศักยภาพด้านศิลปะ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์

การประกวดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) มีผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ภาพ จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผลงานรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์เข้าประกวดในระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า “ผลงานของเด็ก ๆ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพอันงดงาม โครงการนี้เป็นความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่นที่ดำเนินมานานกว่า 19 ปี มีเยาวชนได้รับรางวัลแล้วกว่า 660 คน แสดงให้เห็นถึงพลังของศิลปะและวัฒนธรรมที่ช่วยเชื่อมโยงการเรียนรู้ของสองประเทศอย่างยั่งยืน”

นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “การประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดจินตนาการเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และสังคม ผ่านงานศิลปะที่งดงาม ช่วยเสริมทักษะการสังเกต ความละเอียดอ่อน การทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ในโลกยุคใหม่”

ด้านนายโคเฮ นากายิมา ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศิลปะวัฒนธรรมโมกิจิ โอกาดะ กล่าวว่า “ทุกผลงานล้วนสะท้อนความตั้งใจ และถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมไทย–ญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง ปีนี้ยังมีผลงานจากอีก 11 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ร่วมจัดแสดง เพิ่มความหลากหลายให้เวทีระดับนานาชาติ”

นิทรรศการผลงานเปิดให้ประชาชนเข้าชม ณ ห้องดาวเคราะห์สีฟ้า (Blue Planet) ชั้น 4 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยผู้เข้าชมจะได้สัมผัสมุมมองศิลปะของเด็กไทย และรับแรงบันดาลใจจากผลงานที่หลากหลาย ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการยกระดับสุนทรียภาพและวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะในสังคมไทย

กรมส่งเสริมการเรียนรู้และหน่วยงานพันธมิตรย้ำว่า “ศิลปะคือสื่อกลางสำคัญในการหล่อหลอมคุณค่าทางจิตใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของโลกอนาคต”















