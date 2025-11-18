Tra Mongkut Farm Stay : เป็นอยู่เขียว

ปุ๋ยตรามงกุฎได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนา เข้าร่วมกิจกรรม “40 มงกุฎ Farm Stay” ภายใต้แนวคิด เป็น-อยู่-เขียว ที่จะช่วยในการทำให้ผืนนาของทุกคนดีมากขึ้น
เป็น เพราะ ได้เรียนรู้และใช้เป็นกับเทคนิควิธีการจากนักวิชาการเกษตรปุ๋ยตรามงกุฎ
อยู่ เพราะ ได้อยู่ และเห็นผืนนาของผู้ใช้จริงที่ประสบความสำเร็จ
เขียว เพราะ ได้สัมผัส และเห็นผลลัพธ์ของความเขียวนาน โตไว ใบตั้ง จากสูตร 40 มงกุฎ
โดยพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ว่ามาจากที่ไหน ก็เป็นเหมือน “คนดินเดียวกัน” เราเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นตัวอย่างความสำเร็จขอผืนนาที่ใช้ปุ๋ยตรามงกุฎสูตร 40-0-0 หรือที่เราเรียกกันว่า 40 มงกุฎ
ซึ่งกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ฐานหลัก ได้แก่1.ฐานแรก “ถกที่เถียงนา”: ที่มีนักวิชาการเกษตรปุ๋ยตรามงกุฎ มาชวนทุกคนพูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เจอกันอยู่บ่อย ๆ พร้อมให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะพาไปถึงความสำเร็จอย่างแท้จริง
2. ฐานที่สอง “นานาความสำเร็จ”: ที่ได้ชวน คุณหมูและคุณพ่อ เจ้าของนาที่ศูนย์การเรียนรู้ภูกะเหรี่ยง มาแชร์ พร้อมพูดถึงเทคนิคเฉพาะตัวของรุ่นพ่อและรุ่นลูก ที่ถึงจะต่างกันแต่สุดท้ายก็ทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน
3. ฐานสุดท้าย “จุดพักชมความสำเร็จ” : ที่พาทุกคนมาดูการเติบโตของข้าวจากการใช้ 40 มงกุฎ กันแบบคาตา งามขนาดนี้ก็เลยเป็นจุดถ่ายรูปของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรม
ปุ๋ยตรามงกุฎพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวไทย และจะยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่จะชวนทุกคนมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะนำพาความสำเร็จแบบยั่งยืนมาสู่เกษตรกรรมของไทย
ติดตามความเคลื่อนไหว พร้อมความรู้เกี่ยวกับเกษตรได้ที่ https://puimongkut.com