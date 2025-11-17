“ตรีนุช” รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างบาดเจ็บ 3 ราย จากเหตุเพลิงไหม้โรงสีข้าวเปลือก อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มอบประกันสังคมดูแลลูกจ้างบาดเจ็บใกล้ชิด

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงสีในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ล่าสุด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยสั่งการสำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือทันที ในการนี้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวปารินทร์ วิไลโรจน์ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติอย่างใกล้ชิด ณ โรงพยาบาลอ่างทองและโรงพยาบาลไชโย เพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง และ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกจ้างและครอบครัว
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้ นางสาวปารินทร์ วิไลโรจน์ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโรงงานสีข้าวเปลือก บริษัท อ่างทองธัญชาติ จำกัด สาขาอ่างทอง เหตุเกิดขณะที่ลูกจ้าง ซ่อมเครื่องจักรสกัดรำข้าวแล้วเกิดประกายไฟเป็นเหตุทำให้ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุการระเบิดที่แน่ชัดได้ ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้บริเวณใบหน้าและลำตัว หลังเกิดเหตุนายจ้างนำตัวส่งโรงพยาบาลไชโย จำนวน 3 ราย คือ นายธีรพล ศรขาว อายุ 32 ปี ได้รับบาดเจ็บรุนแรง แพทย์ส่งตัวเข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลอ่างทอง นายภราดร ด้วงทรัพย์ อายุ 23 ปี และนายสมัย สีดา อายุ 49 ปี ยังคงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไชโย
นางสาวกาญจนา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผู้บาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยผู้บาดเจ็บ 3 ราย มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 65,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจนสิ้นสุดการรักษาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา กรณีแพทย์รับรองให้หยุดพักรักษาตัว มีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 1 ปี หากมีการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานจะได้รับค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ตามอัตราการสูญเสีย และในกรณีทุพพลภาพจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิต
โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้ นางสาวปารินทร์ วิไลโรจน์ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลอ่างทองและโรงพยาบาลไชโย ในการนี้ นางสาวกาญจนา ได้กล่าวว่า ขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วที่สุด