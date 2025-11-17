ครั้งแรกของฉะเชิงเทรา มรร. จัดใหญ่ “แปดริ้ว SOFT POWER ความงามแห่งวิถีไทย” ประกวดไก่พื้นเมืองไทยเขียวโสธรและปลากัดแปดริ้ว ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รุกยกระดับชุมชน Soft Power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับกิจกรรม “แปดริ้ว SOFT POWER ความงามแห่งวิถีไทย” จัดประกวดไก่พื้นเมืองไทยเขียวโสธร และไก่พื้นเมืองไทยสวยงาม 13 สายพันธุ์ 15 ประเภท ครั้งแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา และประกวดปลากัดแปดริ้วและปลากัดสวยงาม 12 ประเภท ครั้งแรกของประเทศไทย
อาจารย์จิรัชญา โคศิลา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานในพิธี
เปิดงาน “แปดริ้ว SOFT POWER ความงามแห่งวิถีไทย” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประกวดไก่และปลากัด จำนวนกว่า 500 ราย
อาจารย์จิรัชญา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงจัดกิจกรรม “แปดริ้ว SOFT POWER ความงามแห่งวิถีไทย” ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา วิถีชีวิต และทรัพยากรท้องถิ่นของชาวแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดไก่พื้นเมืองไทยเขียวโสธร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ประจำถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมการประกวดไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์สวยงาม รวม 13 สายพันธุ์ ได้แก่ เขียวโสธร ประดู่หางดำ เหลืองหางขาว เทาหางขาว ขาวชี ด่างหางขาว ลายหางขาว กลุ่มไก่เฉดสีแดง (นกแดงหางแดง นกกรดหางดำ ทองแดงหางดำ) เขียวเลาหางขาว ประดู่เลาหางขาว ดอกหมากหางขาว และสายพันธุ์คละสี รวม 15 ประเภท ประเภทละ 5 รางวัล พร้อมรางวัลแกรนด์แชมป์เปี้ยนอีก 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 78 รางวัล
การประกวดปลากัดแปดริ้วและปลากัดสวยงาม เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดความภาคภูมิใจในสัตว์น้ำพื้นบ้านของไทย ประกอบด้วยประเภทปลากัดป่าพื้นบ้าน ปลากัดหม้อ (แปดริ้ว) ปลากัดลายธงชาติไทย และปลากัดสวยงาม รวม 12 ประเภท ประเภทละ 10 รางวัล พร้อมรางวัลแกรนด์แชมป์เปี้ยนอีก 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 122 รางวัล
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงรวมทั้งนิทรรศการปลากัดและไก่สายพันธุ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งนโยบายส่งเสริม Soft Power ของรัฐบาล
“กิจกรรมทั้งหมดนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์เขียวโสธร และไก่พื้นเมืองไทยสวยงามอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับนานาชาติ ยังเป็นการบอกต่อเสน่ห์ความสวยงามของปลากัดแปดริ้ว และปลากัดสวยงาม พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการการพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการ ยกระดับท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ ผ่านการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้ก้าวไกลสู่เวที Soft Power ของไทยอย่างภาคภูมิ” ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวทิ้งท้าย
