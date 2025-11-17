แนะนำ “ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์” เกมโชว์แนวใหม่ ปั้นเด็กไทย “คิดเป็น เขียนโค้ดเก่ง” ติดอาวุธทักษะ STEM รับเทรนด์โลก

แนะนำ “ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์” รายการเกมโชว์แนวใหม่ “เทคโนเทนเม้นต์” มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ STEM จากสาระสู่ความบันเทิง สร้างสรรค์โจทย์แข่งขัน ท้าทายให้เด็กสนุกสนานทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว แข่งขันเกมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผลและการแก้ปัญหา ความสามารถในการปรับตัว รับเทรนด์โลกเศรษฐกิจและอาชีพยุคใหม่
ดร.สุวัฒนา นริศรานุกูล ผู้ก่อตั้งบริษัท ดนฤศ จำกัด และผู้อำนวยการผลิต (Executive Producer) รายการ “ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์” กล่าวว่า จากแนวโน้มความสำคัญด้านทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กในโลกยุคใหม่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงต่อยอดมาสู่ไอเดียในการสร้างสรรค์รายการเกมโชว์แนวใหม่ “เทคโนเทนเม้นต์” นำเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพิ่มความท้าทายให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายสนุกสนานทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว แข่งขันแก้โจทย์ฝ่าด่านภารกิจ และการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ปกครอง
กับดัก AI ผลักคนไทยเป็นเพียง “ผู้ใช้-ผู้ซื้อ” เทคโนโลยี
แม้ว่าเทคโนโลยี AI ช่วยสร้างความเจริญเติบโต้ให้กับธุรกิจ ผู้สร้าง-พัฒนา AI ต้องการกระจายการใช้ AI ให้สามารถทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น และขยายการใช้งานไปสู่วงกว้างมากขึ้น ให้กลายมาเป็น “ผู้ใช้-ผู้ซื้อ” แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน AI เหล่านั้น สร้างรายได้จาก “ผู้ใช้” ที่สามารถมาเป็นผู้ใช้หรือเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม AI ของตนเองได้ทั่วโลก มีแนวคิดบางกระแสมองว่า “การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยี นั้นไม่ทันการณ์แล้ว” การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี จึงเน้นไปที่การฝึกทักษะเป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยี” เพราะ AI ถูกสร้างมาให้ง่ายต่อการใช้งาน “เพียงเขียนข้อความ (prompt) สั่ง AI ให้สร้างภาพ วิดีโอ เพลง ไปจนถึงเขียนโปรแกรมได้เอง” และ “การเขียนโค้ด” ที่เป็นพื้นฐานของโปรแกรมเมอร์ จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ผลที่ตามมาคือ เด็กรุ่นใหม่ ไม่ได้เรียนพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่แท้จริง คนไทยรุ่นใหม่ก็จะกลายเป็นเพียงแรงงานทักษะเทคโนโลยีระดับล่างเท่านั้น และจะต้องไปพึ่งพาแรงงานทักษะเทคโนโลยีระดับกลางถึงสูงจากประเทศอื่นๆ ที่ส่งเสริมทักษะระดับสูงมากกว่า เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม เป็นต้น แม้ว่าจะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีในไทยมากมาย แต่ก็กลายเป็นเพียงใช้จ่ายตั้งสถานที่ตั้งและใช้ Infrastructure ของไทย และคนไทยเราก็จะเป็นแต่เพียง “ผู้ซื้อ” จ่ายค่าใช้เทคโนโลยี AI จากต่างประเทศเท่านั้น
เพิ่มจำนวนเด็กไทยเก่งเขียนโค้ด หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต
ดร.สุวัฒนา เห็นต่างจากกระแสส่วนใหญ่ โดยมองว่า ทักษะการเขียนโค้ด (Coding) เป็นภาษาสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ จึงยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ พัฒนาซอฟต์แวร์, การควบคุมดูแล Cloud Data, พัฒนาแพลตฟอร์ม AI - Automation, Robotic เป็นต้น การจะสร้างนวัตกรรม มีโอกาสเป็นไปได้ยากจริง แต่การส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ให้มีพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง ให้เด็กคุ้นเคย “โค้ด” สร้างเกม เขียนโปรแกรมได้เองตั้งแต่วัยเยาว์ จะทำให้มีโอกาสเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา-ปรับใช้เทคโนโลยีระดับสูงเป็นของไทยได้เอง เพื่อเตรียมพร้อมสร้างและขยายแรงงานทักษะระดับสูง สร้างโอกาสศักยภาพเด็กไทยเป็น “เด็กผู้สร้าง-พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
สอดคล้องกับรายงาน Future of Job ของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม (WEF) ระบุว่า 65% ของเด็กประถมฯ ในวันนี้ อนาคตจะต้องไปเผชิญกับบริบทการทำงานที่แตกต่างกับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง จากแนวโน้มการปฏิวัติทางดิจิทัล ซึ่งต้องการทักษะใหม่ อย่างเช่น ความสามารถในการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสาขา STEM
ดังนั้นแค่การเป็น “เด็กเก่งเกม” ไม่พอ แต่ไทยควรจะมุ่งสร้าง “เด็กโค้ดเก่ง” อันเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ภารกิจหรือเกมแข่งขัน Code Game สร้างเองได้, Code Debugging (ค้นหา-แก้ไขจุดบกพร่อง) ควบคุม Robotic รวมทั้งเกมคำถามทางเลือกตอบ ที่ประยุกต์มาจากเกม “Would Rather Than” ทุกภารกิจจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะทั้งการคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกใช้หลักการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เหล่านี้เป็นจิ๊กซอว์สำคัญหนุนเสริมทักษะ STEM คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ยกระดับการพัฒนาเด็กไทยรุ่นใหม่ให้เป็นเด็ก “คิดเป็น เขียนโค้ดเก่ง”
ทั้งนี้บริษัท ดนฤศ จำกัด ได้รับทุนโครงการผลิตรายการ “ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์” จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นครั้งที่ 2 แล้ว และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจาก code.org ให้สิทธิ์ใช้ทรัพยากรบนเว็บไซต์ ได้ใช้เนื้อหาหลักสูตรและเครื่องมือการสร้างโค้ดบล็อก นำมาใช้ประกอบการแข่งขัน
นอกจากการให้ความรู้เท่าทันต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) แล้ว รายการนี้ยังให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวสังคมยุคใหม่ ให้พ่อ-แม่-ลูกมีกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมลูก-หลานให้เล่นและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งคาดหวังว่า โครงการฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ต่อยอดพัฒนาพื้นฐานเรียนรู้ไปสู่ครอบครัวในทุกระดับ เพิ่มจำนวนเด็กไทยเติบโตสร้างโอกาสไปสู่การมีส่วนร่วมในการ “สร้าง-พัฒนาเทคโนโลยี” ของไทยเอง ดร.สุวัฒนากล่าว
