กทม. Big Cleaning จุดพักคอยและโรงครัว เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี พร้อมย้ำประชาชนจองคิวออนไลน์ สะดวก เร็วดี มีเวลาเดินทาง

(14 พ.ย. 68) วานนี้ ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง เขตพระนคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว และนายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามภารกิจการดำเนินงานประจำวันในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ในที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสงค์จะกราบพระบรมศพ สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านลิงก์ https://sites.google.com/view/letbmaknow เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการวางแผนการเดินทาง ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการทำความสะอาดบริเวณจุดพักคอย และโรงครัวพระราชทาน เพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย โดยกรุงเทพมหานครได้เข้าทำความสะอาดในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.
โดยกรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้ประชาชนเข้าจุดคัดกรอง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึงเวลา 20.30 น. ซึ่งในวันที่ 14 พ.ย. 68 มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ จำนวน 4,583 คน ยอดสะสมรวม 67,141คน (ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68)
ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้าน ทั้งการจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ให้แนะนำจุดบริการ จุดพักคอย และเส้นทางเข้าออกอย่างเป็นระบบ พร้อมบริการน้ำดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่ และตู้สุขา จัดเตรียมรถวีลแชร์และรถกอล์ฟ สำหรับให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ด้านการเดินทาง ได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม จัดรถ ขสมก. เดินรถใน 16 เส้นทาง รวมทั้งเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการรับ–ส่งฟรี รวมถึงร่วมกับ กสทช. และ NT เปิดให้บริการสายด่วน 1818 โทรฟรี เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งเรื่องเส้นทาง การแต่งกาย ช่วงเวลาเข้ากราบ และการร่วมบริจาคสิ่งของหรืออาหาร ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น งดเสื้อคอกลม งดแขนกุด งดกางเกงหรือกระโปรงสั้น งดกางเกงหรือกระโปรงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้น ส่วนนักเรียน/นักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ