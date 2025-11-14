“สุรศักดิ์” วางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์” ที่ มจพ. ชี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ โดยมี ดร. พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แห่งนี้ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการสร้างระบบนิเวศเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยอย่างครบวงจร เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา และการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการฯ นายสุรศักดิ์ได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มจพ. ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย รองรับการผลิตบุคลากรคุณภาพสูงในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงได้อย่างทั่วถึง