อักษรยกระดับการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ต่อยอดความสำเร็จหนังสือเรียนภาษาจีน จากประถมฯ สู่ระดับมัธยมศึกษา

อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ Foreign Language Teaching and Research Press หรือ FLTRP องค์กรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกประเทศจีนแห่ง Beijing Foreign Studies University ต่อยอดความสำเร็จจากหนังสือเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา 加油！GO FOR IT! ที่ผลตอบรับดีเกินคาด มุ่งพัฒนาหนังสือเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 前程 FUTURE และ 走遍中国 DISCOVER CHINA เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีเนื้อหา ที่ทันสมัย สะท้อนสภาพวิถีสังคม และใช้สื่อสารได้ในสถานการณ์จริงที่มีผลตอบรับอย่างดี
หนังสือเรียนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา 前程 FUTURE และ 走遍中国 DISCOVER CHINA ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์พัฒนาการของผู้เรียนที่ก้าวสู่ช่วงวัยที่ต้องการความเข้าใจลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่ถูกต้องคล่องแคล่ว โดยเนื้อหาออกแบบอย่างเป็นระบบและต่อยอดจากระดับชั้นประถมฯ สอดแทรกเนื้อหาที่ช่วยให้นักเรียนฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถนำภาษาจีนไปใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของหนังสือ 前程 FUTURE และ 走遍中国 DISCOVER CHINA คือการออกแบบให้มี "โมดูลการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น" ที่เปิดโอกาสให้ครูเลือกเนื้อหาตามพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านไวยากรณ์ การอ่าน หรือวัฒนธรรม พร้อมบูรณาการแนวคิด "ความหลากหลายของการเรียนรู้" ผ่านกิจกรรม ภาพ เสียง และสื่อโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียน แต่ละคนได้เรียนรู้ด้วยวิธีที่เหมาะกับตนเอง
คุณชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างอักษรกับ FLTRP ในการพัฒนาหนังสือเรียนภาษาจีนระดับชั้นประถมฯ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ อย่างดีจากครูและนักเรียนทั่วประเทศ จึงต่อยอดสู่การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมฯ ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมาย แค่เพียงขยายระดับชั้นเท่านั้น แต่มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพของการเรียนรู้ทั้งระบบ ผ่านการออกแบบเนื้อหา ที่มีความทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนไทย”
โดยหนังสือเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 前程 FUTURE และ 走遍中国 DISCOVER CHINA ออกแบบ ได้ตรงตามมาตรฐานที่อ้างอิงจาก International Chinese Proficiency Standards อย่างละเอียด ครอบคลุมคำศัพท์ และไวยากรณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HSK ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมั่นใจ และเตรียมพร้อมสำหรับ การสอบวัดระดับภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ms. Ju Hui กรรมการผู้จัดการและรองบรรณาธิการบริหารฝ่ายการศึกษาภาษาจีนนานาชาติสำนักพิมพ์การศึกษา และวิจัยภาษาต่างประเทศ (FLTRP) ได้กล่าวว่า “เราต้องการให้หนังสือเรียนภาษาจีนไม่ใช่เพียงแหล่งความรู้ แต่ต้อง เชื่อมโยงภาษาเข้ากับชีวิตจริงของผู้เรียนเพื่อเปลี่ยนความรู้ทางภาษาให้กลายเป็นทักษะการใช้ภาษา ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยเน้นงานที่ได้ลงมือทำจริง ออกแบบแบบฝึกหัดควรเปลี่ยนจากแบบฝึกหัดรูปแบบเดิม ๆ ไปสู่การสื่อสารที่มีเป้าหมายชัดเจน”
นอกจากหนังสือเรียนแล้ว อักษรยังได้พัฒนาสื่อดิจิทัล เช่น สื่อดิจิทัลสอนเขียน แบบฝึกหัดออนไลน์ คลิปเสียง และวิดีโอประกอบการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนภาษาจีนที่สนุก เข้าใจง่าย เน้นการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงการเรียนรู้ โดยเป้าหมายของอักษรและ FLTRP คือการร่วมสร้างสื่อการเรียนรู้ คุณภาพเพื่ออนาคตของการศึกษาภาษาจีนในไทย เป็การผสานความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนกับความเข้าใจ บริบทของประเทศไทย นำไปสู่การยกระดับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนไทยให้มีมาตรฐานสากล พร้อมเปิดประตูสู่โลก แห่งภาษาและวัฒนธรรมที่กว้างขึ้นสำหรับเยาวชนไทย