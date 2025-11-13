ฝนถล่มกรุงกลางดึก! น้ำท่วมขังหลายจุด – ปทุมวันอ่วมสุด 111 มม. กทม.เร่งระบาย คาดแห้งภายใน 1 ชม.

กทม.รายงานฝนตกหนักทั่วเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนสูงสุดที่เขตปทุมวัน 111 มิลลิเมตร ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังชั่วคราว เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ล่าสุดเช้าวันนี้เหลือท่วมเพียง 5 จุด คาดกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางช่วงเช้า
(13 พ.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.00 น. ที่ผ่านมา พบว่ามีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในหลายเขต โดยเฉพาะเขตปทุมวัน ซึ่งมีปริมาณฝนสูงสุดถึง 111 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ราชเทวี 97 มม. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 92 มม. ห้วยขวาง 82 มม. พญาไท 80 มม. และพระนคร 78 มม. ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยช่วงกลางดึกมีรายงานน้ำท่วมขังรวม 57 จุด ในถนนสายหลักและย่านเศรษฐกิจ เช่น พระราม 4 พระราม 3 คลองเตย และบริเวณโดยรอบย่านรัชดาภิเษก – ประชาสงเคราะห์ – ศาลาแดง – ราชดำริ
เช้าวันนี้ (13 พ.ย. 68) กรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำโดยใช้สถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ในจุดวิกฤต ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเหลือจุดน้ำท่วมขังเพียง 5 จุด (ณ เวลา 06.00 น.) ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญา ถนนราชดำริ ถนนศาลาแดง ถนนประชาอุทิศ และถนนประชาสุข โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังมีน้ำขังชั่วคราว
จากนั้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ถนนประชาสุข เขตดินแดง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง โดยพบขยะจำนวนมากถูกน้ำฝนพัดมากองอุดตันท่อระบายน้ำ บริเวณถนนประชาสุข และพื้นที่เชื่อมต่อซอยย่อย ส่งผลให้การระบายน้ำบางจุดล่าช้าและเกิดน้ำท่วมขังชั่วคราว จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไข
รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญารัชดา เจ้าหน้าที่รายงานว่าระดับน้ำในพื้นที่รัชดา–ลาดพร้าวได้ลดลงแล้วเกือบทั้งหมด เหลือเพียงน้ำขังเล็กน้อยในบางเลนขาเข้าเมือง โดย อุโมงค์รัชโยธินสามารถเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติ เหลือเพียงเลนซ้ายสุดที่ยังมีน้ำขังบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งระบายคาดว่าจะแห้งเป็นปกติภายใน 1 ชั่วโมง
“สาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในระยะเวลาสั้น ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำเหนือหรือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบบสูบน้ำและสถานีระบายน้ำทุกแห่งได้ทำงานเต็มกำลัง ทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง ทั้งนี้ กทม. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนรัชดาภิเษก เชื่อมต่อคลองลาดพร้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแนวถนนรัชดาภิเษก และป้องกันน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ชั้นใน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 ” ผู้ว่าชัชชาติ กล่าว