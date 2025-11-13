หัวใจแห่งความจงรักภักดี 4,179 คน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวง

วานนี้ (12 พ.ย. 2568) กรุงเทพมหานคร — บรรยากาศแห่งความอาลัยและจงรักภักดี ยังคงอบอวลอยู่บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อย่างไม่ขาดสาย
ในวันนี้(12 พ.ย.68) มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมทั้งสิ้น 4,179 คน กรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง เขตพระนคร
นายไทวุฒิ ขันแก้ว และนายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำวันของกรุงเทพมหานคร เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ และทั่วถึง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 4 ช่วงเวลา ได้แก่
•ช่วงที่ 1 เวลา 08.00–10.45 น.
•ช่วงที่ 2 เวลา 12.00–16.45 น.
•ช่วงที่ 3 เวลา 17.45–18.30 น.
•ช่วงที่ 4 เวลา 19.45–21.00 น.
โดยเปิดจุดพักคอยตั้งแต่เวลา 07.30–21.00 น. เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน ความสะอาด ความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์แนะนำจุดบริการ จุดพักคอย และเส้นทางเข้า–ออกอย่างเป็นระบบ
กรุงเทพมหานครยังได้จัดบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา รถวีลแชร์ และรถกอล์ฟ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ทุกคนสามารถเข้ากราบถวายบังคมด้วยความสะดวกและปลอดภัย
ด้านการเดินทาง กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคม จัดรถโดยสาร ขสมก. จำนวน 16 เส้นทาง พร้อมบริการเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยา ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย
นอกจากนี้ ยังร่วมกับ กสทช. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดสายด่วน 1818 โทรฟรี เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเรื่องเส้นทาง การแต่งกาย เวลาเข้ากราบ รวมถึงการบริจาคสิ่งของหรืออาหารได้อย่างครบถ้วน
พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครยังได้จัดจุด บริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพ สำหรับผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้อย่างสมพระเกียรติและเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น งดเสื้อคอกลม งดแขนกุด งดกางเกงหรือกระโปรงสั้น งดกางเกงหรือกระโปรงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้น ส่วนนักเรียน/นักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ