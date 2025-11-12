xs
xsm
sm
md
lg

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรม อสม. ใช้แอป “เมต้ารีเวิร์ส” ส่งเสริมออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
ด้วยแอปพลิเคชัน “เมต้ารีเวิร์ส” ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2568 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลินด้วยแอปพลิเคชัน “เมต้ารีเวิร์ส (Meta Reverse)” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ และ อสม. ในพื้นที่นำร่อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน

การประชุมได้รับเกียรติจาก นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กล่าวรายงานและขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสภากาชาดไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงในการบูรณาการการลดอุบัติการณ์เบาหวานในผู้มีน้ำหนักเกิน ผู้ที่เคยติดโควิด และการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยมุ่งเน้นให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้และทักษะด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน เมต้ารีเวิร์ส เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลิน และเป็นต้นแบบสุขภาพดีให้กับประชาชนในชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
•ผู้แทนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 7 แห่ง
•ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
•อสม. พื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด 32 พื้นที่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
รวมถึงบุคลากรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสภากาชาดไทย

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนคาดหวังว่า การอบรมครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสร้างชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ผ่านการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่






กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรม อสม. ใช้แอป “เมต้ารีเวิร์ส” ส่งเสริมออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรม อสม. ใช้แอป “เมต้ารีเวิร์ส” ส่งเสริมออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรม อสม. ใช้แอป “เมต้ารีเวิร์ส” ส่งเสริมออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรม อสม. ใช้แอป “เมต้ารีเวิร์ส” ส่งเสริมออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
กำลังโหลดความคิดเห็น