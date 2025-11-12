กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรม อสม. ใช้แอป “เมต้ารีเวิร์ส” ส่งเสริมออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
ด้วยแอปพลิเคชัน “เมต้ารีเวิร์ส” ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2568 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลินด้วยแอปพลิเคชัน “เมต้ารีเวิร์ส (Meta Reverse)” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ และ อสม. ในพื้นที่นำร่อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน
การประชุมได้รับเกียรติจาก นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กล่าวรายงานและขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสภากาชาดไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงในการบูรณาการการลดอุบัติการณ์เบาหวานในผู้มีน้ำหนักเกิน ผู้ที่เคยติดโควิด และการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยมุ่งเน้นให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้และทักษะด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน เมต้ารีเวิร์ส เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลิน และเป็นต้นแบบสุขภาพดีให้กับประชาชนในชุมชน
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
•ผู้แทนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 7 แห่ง
•ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
•อสม. พื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด 32 พื้นที่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
รวมถึงบุคลากรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสภากาชาดไทย
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนคาดหวังว่า การอบรมครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสร้างชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ผ่านการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่