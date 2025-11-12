ม.ศิลปากร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง จัดกิจกรรม “แสงแห่งรัก แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน ร้อยเรียงหัตถศิลป์ไทย”

มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งรัก แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน ร้อยเรียงหัตถศิลป์ไทย (Heart-Inspire-Craft)” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการส่งเสริมงานศิลป์และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยถึงแนวคิดหลักของการจัดงานว่า โครงการนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นภายใต้ 3 แกนหลักสำคัญ คือ Heart, Inspire & Craft ซึ่งสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
• Heart (แสงแห่งรัก): สื่อถึงสายใยรักและพระเมตตาที่พระองค์ท่านมีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) รวมถึงสายใยรักต่อพสกนิกรชาวไทยและมรดกด้านวัฒนธรรม
• Inspire (แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน): สื่อถึงการที่พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคุณค่าให้กับผลงานพื้นถิ่น ยกระดับงานฝีมือ สร้างอาชีพ และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย
• Craft (ร้อยเรียงหัตถศิลป์ไทย): สื่อถึงพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นในการริเริ่มโครงการศิลปาชีพ การมอบองค์ความรู้หัตถศิลป์ และการสนับสนุนส่งเสริมผลงานหัตถศิลป์ไทยสู่สากลโลก
โดยในแต่ละแกนหลักจะมีการจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับหมวดหมู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Heart: แสงแห่งรัก
• นิทรรศการ “ความทรงจำแสนงาม” เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านองค์ความรู้ที่พระราชทานและวางแนวทางไว้ โดยคณะมัณฑนศิลป์
• การบูรณะภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์แห่งความรักและความผูกพัน ซึ่งเป็นผลงานของนายจำนันต์ สารารักษ์ นักศึกษาเก่า คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานสร้างสรรค์เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2541และเปิดให้เข้าชมศึกษาขั้นตอนการอนุรักษ์และร่วมสักการะ ณ ท้องพระโรง หอศิลป์
• กิจกรรมจิตรกรรมบนกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ “รำลึกแห่งแสงและสายใยศิลป์” โดยความร่วมมือจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งจัดแสดงบนกำแพงวังท่าพระ บริเวณถนนหน้าพระลาน ขนาด 40 เมตร
Inspire: แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน
• นิทรรศการศิลปะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และภาพสิ่งทอเครื่องแต่งกาย โขน และหัตถศิลป์ร่วมสมัย
• เสวนาวิชาการ เรื่องศิลปหัตถกรรมและผ้าไทยฯ โดยวิทยากรจากคณะโบราณคดีและคณะมัณฑนศิลป์
• การจัดแสดง Motion Graphic เทิดพระเกียรติ “สายใยแห่งรักและพระเมตตา จากพระมหากรุณาธิคุณสู่แรงบันดาลใจเพื่อสังคม” โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• การประพันธ์บทเพลงรำลึก ถ่ายทอดพระเมตตาและพระราชปณิธาน ผ่านเสียงดนตรีโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์
Craft: ร้อยเรียงหัตถศิลป์ไทย
• บรรยายพิเศษเรื่อง “พระเมรุมาศในพระอิสริยยศของเจ้านายฝ่ายใน พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระพันปี” เพื่อนำเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ ศิลปะไทยอันเกี่ยวกับเนื่องพระเมรุมาศ บทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• จัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพระราชประวัติส่วนพระองค์ (ข้อมูลทั่วไปและรวบรวมจากที่ทรงสัมภาษณ์) พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพระราชพิธี ธรรมเนียมประเพณี อันเนื่องด้วยความเป็น พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมช่วงแรก เช่น การจัดแสดงนิทรรศการความทรงจำแสนงาม การบูรณะภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และการวาดภาพจิตรกรรมบนพื้นที่วังท่าพระ จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 และดำเนินการยาวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ จะมีการจัดตลอดทั้งปียาวไปจนถึงช่วงเดือนกันยายน 2569
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมกิจกรรม ชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรม และรับฟังการเสวนาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระให้กับประชาชนที่เดินทางไปเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ได้โดยมีห้องน้ำและน้ำดื่ม ณ จุดบริการ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมและวันเวลาในการเปิดให้เข้าชม/เข้าร่วมงานได้ที่ Facebook: Silpakorn University หรือเว็บไซต์ www.su.ac.th ของมหาวิทยาลัย