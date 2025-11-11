รพ.นครธน พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวสู่จุดหมายแห่งสุขภาพในอนาคตที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลนครธน ฉลองครบรอบ 29 ปี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ตอกย้ำศักยภาพการเติบโต ด้วยการปรับปรุงห้องพัก เสริมประสิทธิภาพระบบการให้บริการ และพัฒนา 2 โครงการใหม่
รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 29 ปี โรงพยาบาลนครธนได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพการรักษา การบริการ และการบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบ “สุขภาพที่ดี” และ “บริการด้วยหัวใจ” ให้กับประชาชนในชุมชนและสังคมโดยรอบ ตามวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลนครธนมุ่งมั่น สู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งจากการทุ่มเทในการพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์ ทำให้ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน AACI : American Accreditation Commission International ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานสากลจากสหรัฐอเมริกาที่ช่วยยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยของสถานพยาบาล นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลคุณภาพอื่นๆ อีกหลายรางวัล
อีกทั้ง ยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมรักษา อาทิเช่น เครื่องโอ-อาร์ม เนวิเกชั่น (O-arm Navigation) เทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำทางร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง และ เครื่องไบเพลน (Biplane) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพเอกซเรย์สองระนาบที่ให้ภาพหลอดเลือดแบบ 3 มิติเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด ด้วยเทคโนโลยีต่างๆนี้จะส่งเสริมให้โรงพยาบาลนครธนมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ก้าวทันโลกในการรักษาโรคยากซับซ้อน
นอกจากนี้ คุณภาพการบริการ และความใส่ใจในผู้รับบริการ ก็มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบการดูแลที่อบอุ่น ปลอดภัย ด้วยโครงการ “SBE : Service Beyond Expectation” ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการให้เหนือความคาดหมาย โดยผสานความเป็นมืออาชีพกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการทุกท่าน
ในส่วนของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการสื่อสารที่เข้าถึงและรองรับในทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย โดยเน้นการสร้างแบรนด์ของเครือโรงพยาบาลนครธนให้เป็นที่รู้จัก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการในทุกมิติ ประกอบกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สำหรับกลุ่มพันธมิตรภายในประเทศได้จับมือกับบริษัทประกันชั้นนำในการทำแคมเปญทางการร่วมกัน สำหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดประเทศจีน เมียนมา และขยายศักยภาพไปสู่บังกลาเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น โรงพยาบาลนครธนยังส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อต่อยอดประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้รับบริการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัย และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้รับบริการ อาทิ Nakorthon Application ที่เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวด้านสุขภาพที่สามารถทำนัดหมาย ตรวจสอบตารางออกตรวจแพทย์ รายงานผลตรวจสุขภาพ และบันทึกการฉีดวัคซีน ฯ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบคิวอัจฉริยะที่จะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อถึงคิวตรวจ รับยา และชำระเงิน
ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบปีนี้ นอกจากจะเป็นการฉลองความสำเร็จที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ พันธกิจใหม่ ที่จะพา รพ. นครธน ก้าวสู่จุดหมายแห่งสุขภาพในอนาคตที่ดีที่สุด ด้วย 3 โครงการสำคัญ
พญ.ศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลนครธน ได้มีการปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มห้องพิเศษ (VIP) และห้องพักสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วย และตอบสนองผู้เข้ารับบริการที่ต้องการห้องพักที่มีพื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2568
พร้อมกันนี้ ยังได้พัฒนาโรงพยาบาลนครธน 2 เป็นโรงพยาบาลขนาด 151 เตียง ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม 2568 ตั้งอยู่บนถนนเอกชัย-กาญจนาภิเษก เขตบางบอน ซึ่งพร้อมที่จะดูแลผู้รับบริการทุกกลุ่มทั้งคนไข้ทั่วไปที่ชำระเงินเอง สิทธิ์ประกันสุขภาพ และคาดว่าจะเริ่มให้บริการกลุ่มผู้ประกันตนตามสิทธิ์ประกันสังคมได้ในปี 2570
และยังมีโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บริเวณซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 (อยู่ห่างจากโรงพยาบาลนครธน เพียง 350 เมตร) ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม ให้บริการในรูปแบบการพักอาศัย ซึ่งดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (Geriatric Doctor) และพร้อมดูแลเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Services) ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ และดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด หรือการเจ็บป่วยแบบฉับพลัน และมีแผนจะเปิดดำเนินการได้ใน ปี 2569
โรงพยาบาลนครธน พร้อมก้าวเข้าสู่ปีต่อๆไป เพื่อสร้างเสริมการเติบโตที่แข็งแกร่งควบคู่กับการดูแลผู้รับบริการให้มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน