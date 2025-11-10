“องคมนตรี” เป็นประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6 รมว.กระทรวง อว.มอบ 4 นโยบาย ย้ำ มรภ.38 แห่งคือสะพานเชื่อมองค์ความรู้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

“องคมนตรี” เป็นประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6 รมว.กระทรวง อว.มอบ 4 นโยบายให้ มรภ.“เป็นหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก – แกนนำขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ – สร้างเครือข่ายความร่วมมือ – ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล” ย้ำ มรภ.38 แห่งคือสะพานเชื่อมองค์ความรู้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธาน ”การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 6 (183)/2568 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เข้าร่วมพร้อมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา)
ทั้งนี้ ในการประชุมนายสุรศักดิ์ ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ว่า สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการเป็นพลังสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในการนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับลงไปช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน การนำเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมเข้าไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน จนสินค้าเหล่านั้นได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับจนมีมาตรฐานในระดับโลก ความสำเร็จเหล่านี้ล้วนเกิดจากพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงและความเป็นเลิศ และที่สำคัญคือสามารถนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้
“มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น เป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์ความรู้ เทคโนโลยีชั้นสูง และนวัตกรรมจากภาควิชาการไปสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยตรง ความใกล้ชิดและความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ ทำให้ราชภัฏเป็นกลไกเดียวที่สามารถนำนโยบายระดับชาติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รมว.กระทรวง อว.กล่าวและว่า
สิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศควรเร่งดำเนินการ คือ 1.เป็นหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก: ไม่ใช่แค่รอรับโจทย์ แต่ต้องลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 2.เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win: รับนโยบายสำคัญ เช่น "โดรนคนละครึ่ง" หรือ "Upskill-Reskill" มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ตนเอง ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ ประสานงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและแรงงานในพื้นที่ 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ: ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ภาคเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน และ 4.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล: ใช้ความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสสู่ตลาดระดับประเทศและระดับโลก