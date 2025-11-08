“CBS Grand Open House 2025” จุดพลังผู้นำแห่งอนาคต! เปิดบ้านครั้งใหญ่สู่โลกธุรกิจยุคใหม่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) จัดงาน “CBS Grand Open House 2025” งานเปิดบ้านประจำปีเพื่อแนะนำหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ( BBA ) ปริญญาตรีโท และเอก พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ และแนะแนวเส้นทางอาชีพจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ที่ปรับตัวอย่างชาญฉลาดในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1
เปิดสองเส้นทางแห่งอนาคต: จาก “โอกาส” สู่ “ความเชี่ยวชาญ”งานปีนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงสุดเข้มข้น ครบที่สุดกับหลักสูตรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่
➢ ช่วงเช้า (09.00–12.00 น.) –หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ( BBA ) ภายใต้แนวคิด “Unlock Possibilities, Create Your Own Tomorrow” ก้าวสู่ความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุด สร้างวันพรุ่งนี้ที่เป็นของคุณ เปิดโลกการเรียนรู้กับ 4 สาขายอดนิยมที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
• Digital Business Management
• Financial Analysis and Investment
• Brand and Marketing Management
• Accounting
TALK SESSION
• Unlock Possibilities: Discover BBA ค้นพบศักยภาพของคุณและเปิดโลกแห่งโอกาสไม่จำกัดกับหลักสูกสูตร BBA
• Create Your Path: Admission Made Clear เรียนรู้ขั้นตอนการสมัครและก้าวสู่เส้นทางสู่หลักสูตร BBA ของคุณ
• Living Possibilities: The Student Experience ฟังประสบการณ์ตรงจากนิสิตปัจจุบัน ทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และชีวิตใน BBA
• Creating Futures: Alumni Success Stories แรงบันดาลใจจากนิสิตเก่าที่นำความรู้จาก BEA ไปสร้างความสำเร็จในชีวิตจริง
➢ ช่วงบ่าย (13.00–17.00 น.) –หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Master & Ph.D)
ภายใต้แนวคิด “MASTER MOVES TO WIN CHANGES”
หลักสูตรปริญญาโท–เอก (Master & Ph.D)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Master of Business Administration
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ M.Sc. in Corporate Governance
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจM.Sc. in Information Technology in Business
• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy
• หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Master of Management International Business
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล M.S. in Statistics and Data Science
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยM.Sc. in Insurance
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจM.Sc. in Business Software Development
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) M.S. in Finance (English Program)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) M.Sc. in Financial Engineering (English Program)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแบรนด์และการตลาด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) (มี 2 หลักสูตรเป็นภาคไทยและอังกฤษ) Master in Branding and Marketing
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ Master of Science in Business
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)Doctor of Philosophy in Business (English Program)
• หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีDoctor of Philosophy in Accountancy
• Chula LGO
TALK SESSION
- Checkmate for Sustainability
เดินหน้าสู่ความสำเร็จยั่งยืน โดยหลักสูตร MBA (Thai), MBM (Thai), M.Acc, MSCG, MSB
- Strategic Moves for Success
เดินเกมกลยุทธ์ พิชิตโลกหมุนไม่หยุด โดยหลักสูตร MBA (Eng), MBM (Eng), MM, MSF, MFE
- Data as Your Winning Source
ข้อมูล-หมากเด็ดเพื่อชนะอนาคต โดยหลักสูตร MS.STAT & Data Sci, MSc. IT in Business, MSc. Insurance, BSD Chula
สร้างเวทีเรียนรู้จริง จุดประกายความเป็นผู้นำ
โดยปีนี้มี Highlight พิเศษ เพิ่ม Session แนะนำหลักสูตรใหม่ Chula LGO (Leaders for Global Operations) หลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตร Chula LGO ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ MIT Leaders for Global Operations (MIT LGO) หนึ่งในโครงการความร่วมมือระดับโลกที่มุ่งพัฒนาผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิศวกรรม ธุรกิจ และการจัดการองค์กร โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้าง ผู้นำแห่งอนาคตที่มีทักษะรอบด้าน พร้อมรับมือกับความท้าทายของอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจโลก ผ่านการเรียนรู้ที่เน้น การบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการบริหารธุรกิจ ควบคู่กับโอกาสในการ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจริง เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากร สร้างนวัตกรรม และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต
ภายในงานยังมีกิจกรรม Private Consult ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “CBS คือสถาบันที่สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงต้องสามารถขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจได้ ทั้ง BBA และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของเราออกแบบมาเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อม ‘คิด ลงมือ และเปลี่ยนแปลง’ ได้จริง”
ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิชยา กุวลัยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ CBS กล่าวเสริมว่า “CBS ไม่ได้มองการศึกษาเป็นแค่การเรียนในห้อง แต่คือการเตรียมคนให้พร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง งาน Open House ครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจว่าการเรียนบริหารธุรกิจที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะเติบโตและพัฒนาไปพร้อมการเปลี่ยนแปลง”
งาน CBS Grand Open House 2025 ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอนาคตในสายบริหารธุรกิจ หรือผู้ที่อยากพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับต่อไป
ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://tr.ee/Q1eAmB
www.cbs.chula.ac.th Facebook: CBSChula Instagram: @cbschula_official
CBS - สร้างผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม งานจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1