อนาคต ในงาน OCSC International Education Expo 2025 มหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 15–16 พฤศจิกายน นี้ ที่พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เข้าฟรี!

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และคนทำงานที่ต้องการอัปสกิลทั่วประเทศ ร่วมค้นหาเส้นทางการศึกษาต่อต่างประเทศในงาน “OCSC International Education Expo 2025” มหกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด “Step Out to Stand Out” ชวนทุกคนก้าวออกจากกรอบเดิม ค้นพบประสบการณ์ใหม่ และต่อยอดความโดดเด่นของตัวเองสู่โอกาสระดับโลก งานจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์–อาทิตย์ที่ 15–16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 –19.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปีนี้ งานอัดแน่นด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก 270 สถาบัน 29 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่างประเทศ ข้อมูลทุนการศึกษาครบถ้วนทั้งระยะสั้น–ยาว ไปจนถึงเวิร์กชอปลงมือทำ พื้นที่ทดลองสอบภาษา และโซนพูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากหลายประเทศ ให้คุณได้ข้อมูลจริงจากประสบการณ์จริงครบจบในงานเดียว
ครั้งแรกกับการเปิดตัว Intelligent Matching Tool ผ่าน OCSC EXPO Application เครื่องมือที่ช่วย “แมตช์” หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณ โดยวิเคราะห์จาก ความสนใจ เป้าหมายการเรียน และเส้นทางอาชีพในอนาคต ไม่ว่าจะอยากเป็น Data Scientist เชฟมืออาชีพ นักการเงินสีเขียว หรือผู้ประกอบการเทคโนโลยี ระบบจะช่วยคัดตัวเลือกที่ตอบโจทย์ พร้อมฟังก์ชันนัดหมายล่วงหน้าเพื่อคุยกับมหาวิทยาลัย/ที่ปรึกษาในงานได้แบบตัวต่อตัว ดาวน์โหลดแอปเพื่อเตรียมความพร้อมได้ที่: https://bit.ly/m/ocscexpo2025-Application
ตลอดสองวันของงาน “OCSC International Education Expo 2025” ผู้เข้าชมจะได้พบกับเวทีหลักที่คัดสรรคอนเทนต์ครบทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ เริ่มที่วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 กับ Career Talk: How to Get Hired by Disney, Pixar & Sony: A Real Talk on Creative Careers โดย Summer Choi ผู้จัดการฝ่ายสรรหานานาชาติและพัฒนาพันธมิตรจาก Vancouver Film School ที่จะพาเจาะลึกเส้นทางอาชีพสายครีเอทีฟ–แอนิเมชัน–ภาพยนตร์–เกม ตั้งแต่การทำแฟ้มผลงาน พอร์ตโฟลิโอ ไปจนถึง “ตัวตน” แบบไหนที่สตูดิโอระดับโลกมองหา ต่อด้วย Inspiration Talk / Startup: What Makes You Irreplaceable ทักษะที่ทำให้คุณ ‘แทนที่ไม่ได้’ ในโลกยุคใหม่ โดย CK Cheong CEO แห่ง Fastwork ชวนแกะสกิลอนาคตที่จำเป็นจริงในชีวิตการทำงาน ตั้งแต่ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา ระบบนิเวศฟรีแลนซ์ ไปจนถึงการสร้าง Personal Moat เพื่อความได้เปรียบระยะยาว และปิดท้ายความสนุกแบบลงมือทำกับ Latte Art Workshop: Brew Your Journey เปิดโลกสายงานบาริสต้าในออสเตรเลีย พร้อมลองทำลาเต้อาร์ตด้วยตัวเอง ประสบการณ์แฮนด์ออนที่คนรักกาแฟไม่ควรพลาด
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เน้นมุมมองทักษะแห่งอนาคต เริ่มด้วย Education & Future Skills: Tomorrow’s Jobs Today: AI and the Skills That Matter โดย David Danenberg ผู้บริหารงานรับสมัครจาก Heinz College, Carnegie Mellon University ชวนมองภูมิทัศน์งานยุคใหม่ผ่านเลนส์ AI และ Policy ว่าอาชีพใดกำลังเกิดขึ้น และควรอัปสกิลแบบใดให้ยืดหยุ่นทันการเปลี่ยนแปลง ต่อด้วย Inspiration Talk / Startup: Never Graduate From Curiosity โดย คุณอัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง นักแสดง นายแบบ และผู้บริหาร ที่จะเล่าพลังของ “ความอยากรู้อยากเห็น” ในการผลักดันชีวิตและการใช้ Soft Skills ที่เปลี่ยนโอกาสให้เป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนจะร่วมลุ้นช่วง Award Session พิธีมอบรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ไปได้ “ทุกที่ทั่วโลก” จำนวน 2 รางวัล สนับสนุนโดย Singapore Airlines เติมเต็มสองวันแห่งการเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้พร้อม “ก้าวออกจากกรอบเดิม” เพื่อ “โดดเด่นกว่าใคร” ในเส้นทางที่ใช่ของคุณ
นอกจากเวทีหลัก ภายในงานยังอัดแน่นด้วย โซนกิจกรรม ให้เดินเพลินทั้งวันแบบครบวงจร เริ่มจาก
• Meet Top Global Universities พบตัวแทนจากสหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา และอีกมากมาย เลือกคุยได้ตามสายที่สนใจ STEM/Business/Design/Policy/Healthcare/Arts ฯลฯ
• Personalized Advice รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญและศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของสำนักงาน ก.พ.
• Scholarships & Funding สำรวจทุนจากไทยและต่างประเทศ พร้อมแนวทางการเตรียมแฟ้มผลงาน/เรียงความ/สัมภาษณ์
• Future Skills Stage เกาะเทรนด์งานอนาคตกับผู้เชี่ยวชาญ ย่อยยากให้เข้าใจง่าย
• Workshop Area เวิร์กชอปลงมือทำจากอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งวางแผนเส้นทางเรียนต่อ เทคนิคสมัครเรียนให้ “ปัง” ตั้งแต่การเขียน Statement of Purpose, เทคนิคสัมภาษณ์, การแพ็กพอร์ตโฟลิโอ ไปจนถึง Work-Integrated Learning
• IELTS Mock Test จำลองสนามสอบจริงแบบย่อ ได้ลองวัดระดับ ฟรี! พร้อมรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลจาก Native Speaker
• Alumni Corner รับฟังประสบการณ์จริงกับรุ่นพี่จากหลากหลายประเทศ ได้ทั้งทริกการเรียนและชีวิตจริงนอกห้องเรียน ตั้งแต่หอพัก ร้านของชำตอนไหนถูกสุด ทำพาร์ทไทม์ดีไหม ไปจนถึงสนุกอย่างไรกับชมรมมหาวิทยาลัย
• Cultural Market โซนชิลล์ ช้อป ชิม สินค้าครีเอตและของฝากจากวัฒนธรรมหลากหลาย
• Activity Zone เกมและภารกิจสนุก ๆ ให้สะสมพอยต์ลุ้นของรางวัล
• OCSC Booth อัปเดตบริการจากสำนักงาน ก.พ. และรับภารกิจพิเศษเพื่อร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบิน
และนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องมางานนี้
• สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจากเครื่องมือ Matching, ลองสอบภาษา, รับคำแนะนำการสมัครจริงจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย, เทียบทุนและค่าใช้จ่ายได้แบบชัดเจน พร้อมเวิร์กชอปทักษะอนาคต
• สำหรับผู้ปกครอง ช่วยวางแผนการเงิน–การอยู่ต่างประเทศอย่างมั่นใจ ข้อมูลที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย ระบบการแพทย์ การเดินทาง และชีวิตประจำวันจากตัวแทนสถานทูต/พันธมิตร รวมถึงเคสจริงจากครอบครัวที่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ
• สำหรับคนทำงาน/ผู้ประกอบการ ช่วยค้นหาคอร์สอัปสกิล/รีสกิลทั้งแบบระยะสั้น–ยาว ตั้งแต่ Data, AI, Public Policy, Business Analytics, UX, Sustainability, Creative Industry ไปจนถึง Food & Hospitality พร้อมพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยต่อยอดเครือข่ายอาชีพ
ปักหมุดไว้แล้วมาเจอกันที่งาน OCSC International Education Expo 2025 — ลงทะเบียนรับ QR CODE เข้างานได้ที่ Line ID: @ocscexpo (คลิก bit.ly/ocscexpo-line) และติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมถึงรายละเอียดการจัดงานได้ที่ https://www.ocscexpo.org เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบโอกาสการศึกษาที่ใช่สำหรับคุณ