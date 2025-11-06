กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน, นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
วันนี้ (6 พ.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศและเครื่องประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ในการนี้ เสด็จฯ เข้าภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธสิหิงค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงค์ จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังมณฑลพิธี ด้านหน้าโรงราชรถ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป และปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ อ่านโองการบวงสรวงเทพยดา และอัญเชิญดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวง 1 ชุด บรรเลงเพลงสาธุการ
โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เสด็จ ฯ ไปยังมณฑลพิธี ทรงสุหร่ายที่เครื่องมือช่าง ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ทรงคล้องมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถ พระยานมาศสามลำคาน จำนวน 2 องค์ พระเวชยันตราชรถและราชรถน้อย จำนวน 3 องค์ ตามลำดับ และทอดพระเนตรพระราชรถ พระยานมาศ แล้วจึงเสด็จ ฯ กลับ
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีฯ ซึ่งดำเนินการตามแบบโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างราบรื่น
ในการนี้ ได้มีรับสั่งด้วยพระเมตตา ให้ทุกฝ่ายปฎิบัติหน้าที่อย่างดี รับสั่งเรื่องกระจกเกรียบ และวัสดุที่จะนำมาใช้ให้ทุกอย่างให้ดำเนินการอย่างเรียบร้อย หลังจากนี้ กรมศิลปากรจะปิดการเข้าชมโรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน เพื่อเริ่มดำเนินการบูรณะโดยประสานการทำงานกับกรรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ ในการศึกษาตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถ ระบบไกลไก การเคลื่อนที่และการชักลาก ให้ความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงการจัดสร้างนั่งร้างเพื่อบูรณะราชรถ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินการทำความสะอาดราชรถ สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินการซ่อมแซมกระจก และการลงรักปิดทองและงานช่างฝีมือต่างๆ เน้นถึงมีความสวยงาม สมพระเกียรติ ดำเนินการ ตามจารีตประเพณีโบราณถือเป็นการซ่อมและบูรณะครั้งใหญ่ คาดว่าจะเสร็จราวเดือน กันยายน ไม่เกินเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จ
“จากนี้ กรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ จะดำเนินงานบูรณะราชรถ 5 องค์ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ โดยกรมศิลปากรจะดำเนินงานบูรณะ ซ่อมแซม และอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ งานตกแต่ง และงานประดับส่วนต่างๆ ที่เป็นงานประณีตศิลปกรรม กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ จะดำเนินการศึกษา ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถ ระบบกลไก การเคลื่อนที่ และการชักลาก ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้ เพื่อให้งดงามและสมพระเกียรติ” นายพนมบุตร กล่าว
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายบุคลากรให้ดำเนินการในพระราชพิธี ประกอบด้วย สำนักสถาปัตยกรรม ทำหน้าที่ออกแบบพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ โดยได้จัดทำร่างแบบในเบื้องต้นนำเสนอแล้วเสร็จด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านหลัก คือ 1.มีความถูกต้องตามแบบแผนโบราณราชประเพณี 2 .มีความงดงามสมพระเกียรติเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุด และ 3. การจัดทำรายละเอียดของการออกแบบของลวดลายสื่อถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านลวดลายของ ซุ้มคูหาต่างๆ ให้มีความงดงาม และอ่อนหวาน สมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหญิง ตลอดจนนำเสนอพระราชกรณีกิจการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ออกแบบผ่านเป็นลวดลายต่างๆ สำนักช่างสิบหมู่ทำงานร่วมกับสำนักพิพิธสถานแห่งชาติดำเนินการบูรณะราชรถ การจัดสร้างเครื่องสังเค็ด และเครื่องประกอบต่างๆ ในพระราชพิธี สำนักการสังคีต จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญ