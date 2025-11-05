ศิลปากร เปิดหลักสูตร CIC : Creative Intelligence Catalyst ผนึก วิชัย ทองแตง เขย่า start up ec-system ไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากรจับมือกับพันธมิตรนักลงทุนและหน่วยงานชั้นนำด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เปิดตัวหลักสูตรเรือธงใหม่ “Creative Intelligence Catalyst” (CIC) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น “ตัวเร่งปฏิกิริยา” (Catalyst) ให้แก่ “Startup” ที่พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด และผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่แล้วที่ต้องการ Scale Up อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ด้วยการผสานพลัง Creative-AI อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจุดเด่น “จับ เจอ จบ: กลยุทธ์เติบโตด้วย Creative-AI” เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดสู่ระดับสากล
หลักสูตร CIC ภายใต้การนำของมหาวิทยาลัยศิลปากรถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน Creative Thinking และ Artificial Intelligence (AI) เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่พร้อมจะนำ AI มาเป็นหัวใจในการสร้างนวัตกรรม (AI-Driven Innovation) และสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) หลักสูตรนี้คือการทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่การระดมทุนและการขยายตลาดระดับประเทศและระดับสากลทันที
หลักสูตร CIC ดำเนินการจากความร่วมมือของพันธมิตร บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย คุณวิชัย ทองแตง บิดาแห่งนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) โดย ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) โดย คุณธนพงษ์ ณ ระนอง นายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) และ บริษัท สตาร์ทแอนด์อัพ คอนซัลติ้ง จำกัด โดย คุณพิชาญ พรหมเมฆประธาน ที่ปรึกษาธุรกิจให้กับองค์กรชั้นนำ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ วิทยากร และเครือข่ายนักลงทุนที่พร้อมร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดใน 3 ฉากทัศน์ ดังนี้
1. ฉากทัศน์วิชาการ (Academic Scenario) บ่มเพาะแนวคิดและพื้นฐานของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้สำคัญสำหรับผู้บริหารธุรกิจเพื่อการ Scale Up อาทิกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ (AI for Business Scale-Up) การวิเคราะห์ตลาด การจัดทำแผนธุรกิจและการเงินเพื่อการระดมทุนอย่างมืออาชีพ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน
2. ฉากทัศน์ประสบการณ์ ( Experiential Scenario) สร้างประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการ Coaching & Mentoring จากนักลงทุนและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ พร้อมโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 3 มิติ:
- Coaching & Mentoring: เรียนรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและนวัตกรรมธุรกิจ
- Sharing & Networking: เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสร้างสรรค์และนักลงทุนชั้นนำ
- Sightseeing & Learning Visit: ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับองค์กรและสถาบันที่ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์
3. ฉากทัศน์การลงทุน (Investment Scenario) เปิดโอกาสครั้งสำคัญให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอแผนธุรกิจและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ นักลงทุนจริง (Pitching Session) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนจากภาคเอกชนและ Venture Capital (VC) ชั้นนำของประเทศที่พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
หลักสูตร CIC จึงเป็นคำตอบสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและ Startup ที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ และใช้ Creative Intelligence เป็น "Catalyst" ในการเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Creative Economy ของชาติ พร้อมสร้างปรากฏการณ์การเติบโตแบบทวีคูณในเวทีธุรกิจโลก
“Creative Intelligence Catalyst (CIC)” เปิดรับสมัครแล้ว ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัคร วันที่สำคัญ และช่องทางการลงทะเบียนได้ผ่านสื่อของมหาวิทยาลัยศิลปากร และช่องทางพันธมิตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: Line Official : @ciccourse , E-Mail : info@ciccourse.com , Website : www.ciccourse.com
หมายเหตุ: พันธมิตรเครือข่ายอื่น ๆ ที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ เครือข่ายนักลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ