OnDemand เปิดกลยุทธ์เตรียมสอบ หนุน Dek69 ก่อนลงสนามจริง

OnDemand ผู้นำด้านแนะแนวการศึกษาในเครือ LEARN Corporation ตอกย้ำบทบาท “ที่พึ่ง” ของผู้เรียนและครอบครัวในช่วงสำคัญก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านการจัดกิจกรรม “OnDemand TCAS On Fire” เพื่อแนะแนวและเตรียมความพร้อมก่อนสอบเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน
กิจกรรม “OnDemand TCAS On Fire” ถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวครอบคลุมทุกพาร์ตของ TGAT และ TPAT3 ร่วมกับการฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงกว่า 540 ข้อ พร้อมการเฉลยเชิงวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ วิธีคิด และจังหวะการทำข้อสอบภายใต้ข้อจำกัดของเวลา นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลกับทีมโค้ชวิชาการ เพื่อประเมินจุดแข็งและประเด็นที่ต้องพัฒนา พร้อมวางแผนการเตรียมตัวช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
• เรียนสดเจาะลึกทุกพาร์ตของ TGAT และ TPAT3
• ฝึกทำข้อสอบจำลองจำนวนมากพร้อมเฉลยวิเคราะห์อย่างละเอียด
• โค้ชชิ่งรายบุคคลเพื่อจัดแผนเตรียมสอบช่วงโค้งสุดท้าย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างระบบสอบ TCAS บทบาทของครอบครัวในการสนับสนุนบุตรหลานอย่างสมดุล และแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเตรียมสอบในช่วงเวลาสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีความเข้าใจร่วมกันและเดินหน้าไปสู่สนามสอบด้วยความมั่นใจและเป้าหมายที่ชัดเจน สะท้อนมุมมองของ OnDemand ที่ให้ความสำคัญกับการ “สนับสนุนทั้งครอบครัว” ไม่ใช่เพียงตัวผู้เรียนอีกด้วย
นายสุธี อัสววิมล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจภายใต้เวลา ซึ่งเด็กต้องเผชิญทั้งข้อมูลจำนวนมากและการแข่งขันที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การอ่านเพิ่มเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้ว่าจะโฟกัสตรงไหน วางแผนอย่างไร และใช้เวลาหน้าห้องสอบให้มีประสิทธิภาพที่สุด OnDemand จึงให้ความสำคัญกับ ‘กลยุทธ์การสอบ’ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในช่วงโค้งสุดท้าย เพราะบทบาทของเราไม่ใช่แค่การสอน แต่คือการเป็น ‘ที่พึ่ง’ ให้กับเด็กและครอบครัว ผ่านทิศทางที่ชัดเจน เครื่องมือที่พร้อม และการสนับสนุนที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเขาจะก้าวเข้าสู่วันสอบอย่างมั่นใจที่สุด”
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นระยะยาวของ OnDemand ในการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ด้วยการผสานเนื้อหาวิชาการเข้ากับทักษะสำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การจัดการความเครียด และการวางแผนเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนไม่เพียงพร้อมสอบ แต่พร้อมเติบโตและก้าวสู่มหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ OnDemand จะยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบสนับสนุนเด็กไทยและครอบครัวในทุกสนามสอบ พร้อมยืนหยัดในบทบาท “ที่พึ่ง” ของเยาวชนไทยในทุกช่วงวัยของการศึกษา ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ondemand.in.th หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้จาก LEARN Corporation ได้ที่ www.learn.co.th