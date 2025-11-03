กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดใหญ่ "เวที 5 ภูมิภาค" ปี 68 ต่อเนื่องปีที่ 4 ใช้ผลสำรวจชี้เป้า! เร่งแก้ความเหลื่อมล้ำ - สู้ "ข่าวปลอม" หลังพบคนไทยกว่า 63% เผชิญข้อมูลเท็จ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าจัดกิจกรรมสำคัญประจำปี “เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค” ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และขยายภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ โดยจะประเดิมเวทีแรกที่ภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
การจัดเวทีในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ภายใต้แนวคิด "นิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" Media Ecosystem for change ซึ่งผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,005 คน ชี้ให้เห็นความท้าทายสำคัญ โดยพบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับมาก แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และดิจิทัลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเด็น "ภูมิศาสตร์ของความเหลื่อมล้ำทางสื่อ" ที่ภาคกลางและภาคเหนือมีคะแนนการรับรู้และการเข้าถึงสูงกว่าภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนกว่า 63.3% เผชิญกับ "ข่าวปลอมและข้อมูลเท็จ" เป็นประจำหรือบ่อยครั้ง และ 46.2% เคยประสบปัญหาภัยไซเบอร์และการหลอกลวงออนไลน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงเตรียมใช้ผลสำรวจนี้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ ในการออกแบบและปรับปรุงกลไกการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการสนับสนุน "สื่อชุมชน" และ "สื่อมัลติมีเดีย" ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาจากบทบาท "ผู้ให้ทุน" ไปสู่ "กลไกกลางเชิงนโยบาย" ที่ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสื่อไทยไปสู่ "สังคมที่มีภูมิคุ้มกันทางสื่อ" ที่ยั่งยืน
ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นไปตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึง เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยการขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ซึ่งเวที 5 ภูมิภาคนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากลไกการทำงานของกองทุนฯ ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง
ต่อยอดภารกิจ: หลักการและเหตุผลในการจัดเวทีปี 2568 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 – 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ ให้ภาคีเครือข่ายทั้งเก่าและใหม่เกิดการรับรู้และเข้าใจในบทบาท และเพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายขอบเขตการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในการทำให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นอีกครั้งในปี 2568
กำหนดการ "เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค" ประจำปี 2568
1. วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ภาคใต้: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
2. วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ภาคกลาง: จ.เพชรบุรี ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน
3. วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมไอซาน่าโคราช
4. วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ภาคเหนือ: จ.น่าน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ
5. เดือนมกราคม 2569 งานสรุปผลเวที 5 ภาค: กรุงเทพฯ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์