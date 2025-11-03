“ไชยชนก” นำทัพ ดีอี จับมือ Google Cloud เสิร์ฟ Google AI Pro ให้นักศึกษาใช้ฟรี! ตั้งเป้าเฟส 2 ศึกษาเพื่อขยาย AI ระดับพรีเมียมสู่คนไทยกว่า 5 ล้านคน

วันนี้ (3 พ.ย.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ในฐานะผู้ผลักดันหลัก ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ Google Cloud ประเทศไทย ในงานแถลง “ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Google Cloud เพื่อขยายโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย AI” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และปลดล็อกศักยภาพของคนไทยด้วยเทคโนโลยี AI ผ่านการสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 18 ปี ขึ้นไป สามารถเข้าถึงแพ็กเกจ AI ระดับพรีเมียม หรือ โปร แบบใช้งานส่วนตัวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนาน 1 ปี ซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนรับสิทธิ์ 9 ธันวาคม 2568 กระทรวงดีอีพร้อมศึกษาและผลักดันขยายสิทธิ์ให้คนไทยทุกคนได้ใช้งาน AI ระดับพรีเมียม หรือ โปร ฟรี! กว่า 5 ล้านคนในเฟสต่อไป
ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ ดีอี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ AI ที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในด้านการเรียน การค้นคว้า และการทำงาน ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะ AI ให้กับคนไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI เวอร์ชันพรีเมียม หรือ โปร สำหรับการใช้งานส่วนตัว ประกอบกับศักยภาพที่โดดเด่นของตลาดผู้ใช้งานในประเทศ ที่มีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้งาน Gemini Consumer Application สูงสุดในโลก
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า “รัฐบาลไทย โดย
ดีอี ตระหนักดีว่า AI คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต เรามีพันธกิจที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึง AI ได้อย่างเท่าเทียม เพื่อลดช่องว่างสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคน กระทรวงฯ จึงได้ทำงานใกล้ชิดกับ Google โดยเริ่มต้นจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ พวกเขาต้องการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง การเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับพรีเมียม หรือ โปร ซึ่งมีค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน 750 บาท รวม 12 เดือน 9,000 บาทได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ ดีอี ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI กลายเป็น ‘สิทธิขั้นพื้นฐาน’ของประชาชนทุกคน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง กระทรวงดีอีและ Google เดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อเร่งศึกษา ผลักดัน และขยายสิทธิ์ รวมทั้งปรับเงื่อนไข ให้คนไทยทุกคนได้ใช้งาน AI ระดับพรีเมียม หรือ โปร ฟรี! อย่างทั่วถึง ตั้งเป้ากว่า 5 ล้านคน ในเฟสต่อไป
พร้อมกันนี้ ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการใช้งาน AI ด้วยมาตรการควบคุมระดับองค์กรของ Google Cloud นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนฝึกวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนขาดทักษะในการคิด เพราะการใช้ AI ที่มีความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการคิดของมนุษย์ คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ดีอีจะได้ดำเนินการความร่วมมือกับ Google รวมทั้งแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ภายใต้บทบาทและหน้าที่ตามกฎระเบียบของทางราชการต่อไป”
นายอรรณพ ศิริติกุล Country Director, Google Cloud ประเทศไทย กล่าวว่า “Google Cloud ขอชื่นชมวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของกระทรวงดีอี ที่ผลักดัน AI ให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจัง จากการที่เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงดีอี ภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรี ทำให้เรายิ่งเห็นถึงความตั้งใจจริงและความชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ รวมทั้งข้อมูลที่เราพบว่าคนไทยมีความพร้อมและตื่นตัวในการใช้ AI อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้ Google สนับสนุนวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของกระทรวงดีอีและมอบเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดในครั้งนี้ นอกจากนี้ การนำ AI มาประยุกต์ใช้ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเห็นความต้องการที่ชัดเจนของการนำความสามารถด้าน Generative AI และ Agentic AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งในห้องเรียนและห้องประชุมอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่านี่คือการลงทุนที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างมหาศาล และ Google Cloud ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในระยะยาวต่อไป”
สำหรับ “ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Google Cloud เพื่อขยายโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย AI” ในระยะแรก จะมุ่งเน้นไปที่การมอบสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจ Google AI Pro สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 18 ปี ขึ้นไป สำหรับใช้งานส่วนตัว ฟรี! นาน 12 เดือน ซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนรับสิทธิ์ 9 ธันวาคม 2568 นอกจากนี้ โครงการจะพัฒนาโซลูชันการเรียนรู้ระดับชาติ โดยอาศัยแพลตฟอร์ม Vertex AI และ โมเดล Gemini ของ Google Cloud โดยเฉพาะ Vertex AI Model Garden ที่จะช่วยรับรองความยืดหยุ่นและการบูรณาการแบบเปิดกับโมเดล AI ชั้นนำในอุตสาหกรรม รวมถึงโมเดลของ Google โมเดลจากพันธมิตรและโมเดลแบบเปิดอื่น ๆ เริ่มแรกโซลูชันการเรียนรู้ระดับชาตินี้จะให้บริการคอร์สอบรมออนไลน์ที่มีการแนะนำขั้นตอนและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นกลุ่มแรก ซึ่งโซลูชันดังกล่าวมีการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จทั้งในสายอาชีพและชีวิตประจำวันในโลกที่เทคโนโลยี AI มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น
ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมในการสร้างรากฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Google Cloud จะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงฯ จะเร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้าน AI ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ และจะร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการสร้าง สังคมแห่งการใช้ AI อย่างมีความรู้และจริยธรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เท่าเทียมและยั่งยืน โดยเน้นว่า AI ไม่ได้มาแทนคน แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนอัปเกรดศักยภาพของตัวเองและสร้างคุณค่ามากกว่าเดิม
สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ และช่องทางการลงทะเบียนได้ที่ https://gemini.google/th/students/?hl=th