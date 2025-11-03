ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ติดตามสถานการณ์ฝนถล่มทั่วกรุงอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงคืนที่ผ่านมา เขตหลักสี่สูงสุด 131.5 มม. พบน้ำท่วมขังหลายจุด แต่เช้านี้แห้งเกือบหมดแล้ว

(3 พ.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์น้ำกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้ ภายหลังฝนตกอย่างหนักในช่วงดึกที่ผ่านมา ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม.2 ดินแดง
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า เมื่อคืนฝนตกหนักมาก คาดว่าเป็นฝนที่เกิดจากความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกำลังลงจากความหนาว ทำให้ร่องความกดอากาศต่ำดันขึ้นมาที่ กทม. ทำให้มีฝน โดยคืนที่ผ่านมาฝนหยุดตกราวตี 2 ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. และจุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม.
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า ตามที่เคยบอกไว้ว่าระบบระบายน้ำของ กทม. ออกแบบไว้ให้รองรับได้ที่ 60 มม. ซึ่งคืนที่ผ่านมาเกิน 60 มม. หลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมมากหลายจุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทม. ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานตลอดทั้งคืน โดยเช้านี้ ณ เวลา 10.00 น. แห้งแล้วแทบทั้งหมด อาจมีท่วมบ้างในซอยย่อย และจุดที่ยังต้องกังวล และท่วมขังนานเนื่องจากเป็นจุดที่ก่อสร้างถนนและเป็นจุดต่ำ คือ ถนนช่างอากาศอุทิศ (ซ.15) เขตดอนเมือง และถนนอ่อนนุช (ซ.59) ซึ่งต้องวางแผนแก้ไขในระยะยาวต่อไป
สำหรับคาดการณ์ฝนวันนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยช่วง 3 วันข้างหน้าปริมาณฝนจะลดลง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนได้ที่ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังถนน กทม. แบบ Real-time ได้ที่เว็บไซต์ https://weather.bangkok.go.th/Flood/
หากพบปัญหาน้ำท่วมขังสามารถแจ้งได้ที่ Line : @traffy fondue
หรือโทร 0 2248 5115 และสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชม.
#เดินทางดี #ปลอดภัยดี
#กทม