TK Park เปิดกว้างสำหรับผู้ไร้สัญชาติ ก้าวใหม่สู่การเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

แม้เด็กและเยาวชนจำนวนมากบนพื้นที่ชายแดนไทยจะเติบโตในห้องเรียนไทย ใช้ภาษาไทย และปรารถนาจะเรียนรู้ไม่ต่างจากคนไทย แต่ “สถานะไร้สัญชาติ” ทำให้พวกเขาไม่สามารถสมัครใช้บริการความรู้ของรัฐหลายประเภทได้ รวมถึงคลังความรู้ดิจิทัลจำนวนมากที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเอง
ด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรถูกปิดกั้นด้วยสถานะเอกสาร สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จึงประกาศนโยบาย “เปิดสิทธิสมาชิกออนไลน์” หรือ “eMember สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย” ให้บุคคลที่ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สามารถสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ ซึ่งนโยบายนี้ทำให้กลุ่มประชากรที่เคยอยู่นอกระบบ สามารถเข้ามาอยู่ในวงจรการเรียนรู้ดิจิทัลอย่างมีตัวตน ไม่ใช่ด้วยฐานของ “สัญชาติที่ถือ” แต่ด้วยฐานของ “ความเป็นผู้เรียนรู้”
นายวัฒนชัย วินิจจะกูล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า “การเปิดสิทธิครั้งนี้คือการให้โอกาสเริ่มต้นแก่ผู้ไม่มีสัญชาติที่ต้องการเข้าถึงความรู้ในโลกออนไลน์ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรถูกผูกกับสถานะทางกฎหมาย และทุกคนควรมีพื้นที่ในการพัฒนาตนเอง”
ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย สมัครอ่านหนังสือออนไลน์ได้ที่ mytk.tkpark.or.th หรือบนแอปพลิเคชัน MyTK โดยแนบเอกสารประกอบเพื่อการตรวจสอบสิทธิ และรับแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ โดยสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล เช่น อีบุ๊ก หนังสือเสียง และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของ TK Park ได้ทันทีหลังอนุมัติ
นโยบายเหล่านี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการออกแบบการเข้าถึงความรู้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นของ TK Park โดยยึดหลักว่า การเรียนรู้คือพื้นที่ที่ทุกคนควรยืนได้เท่าเทียมกัน
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกออนไลน์ของ TK Park ได้บนเว็บไซต์ www.tkpark.or.th หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : TK Park อุทยานการเรียนรู้