วิทยาลัยดุสิตธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงแรมชั้นนำ 10 แห่ง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ทีผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี และ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับโรงแรมระดับสากลชั้นนำรวม 10 แห่ง ได้แก่ Amari Bangkok, A'more Hotels & Resorts, Anantara Chiang Mai Resort, Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, Navera Phuket - Mgallery Collection, Novotel Bangkok Future Park Rangsit, Riva Arun Bangkok, Riva Surya Bangkok และ VIE Hotel Bangkok ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงแรมต่างๆ พร้อมทั้งกล่าวว่า “วิทยาลัยดุสิตธานีนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการโดยภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้การบริหารของเครือโรงแรมดุสิตธานี ก่อตั้งขึ้นโดยท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลในช่วงที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว ท่านเล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดบุคลากรที่มีสมรรถนะเพียงพอในการรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ท่านจึงก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเพื่อเติมบุคลากรเข้าสู่ตลาดงาน แม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี AI แต่สำหรับธุรกิจบริการนั้นไม่ใช่เพียงแค่มือ แต่เราใช้หัวใจในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ AI ไม่อาจทดแทนได้”
ดร.อรรถเวทย์ยังย้ำด้วยว่า การร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีและโรงแรมทั้ง 10 แห่งในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันสำคัญสำหรับนักศึกษาในการสำรวจ ศึกษา และมีประสบการณ์จริง ตลอดจนร่วมสร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมต่อไป
ความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นการตอกหมุดหมายสำคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการฝึกงาน ตลอดจนโอกาสในการทำงานในอนาคตของนักศึกษากับโรงแรมชั้นนำดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังนับเป็นการส่งต่อประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับสากลด้วย