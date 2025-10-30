กระทรวง อว.นำทีมสถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมงาน “Going Global 2025” เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งและเท่าเทียมกันด้านวิชาการ-วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างหลักสูตรทันสมัย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณะทำงานฯ นำคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เดินทางเข้าร่วมงานประชุมหารือด้านการศึกษาระดับโลก "Going Global 2025” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุม QEII (QEII Conference Centre) ลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างและกระชับความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก พร้อมชูศักยภาพของไทยในการจัดการศึกษาในรูปแบบ Transnational Education (TNE) หรือ การศึกษาข้ามชาติ รวมถึงการขยายเครือข่ายการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า งาน Going Global 2025 เป็นเวทีที่รวมผู้นำกว่า 500 คน จากทั่วโลก ทั้งผู้กำหนดนโยบาย และตัวแทนจากรัฐบาลที่ดูแลด้านการศึกษาและนโยบายระหว่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงาน ในแวดวงการศึกษานานาชาติ จึงนับเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอกย้ำบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเป็นแกนนำและพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า การรวมพลังของมหาวิทยาลัยไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอโอกาสในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับพันธมิตรจากทั่วโลก ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในงานนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัย การสร้างหลักสูตรที่ทันสมัย การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษา และการผลิตบุคลากรคุณภาพสูง ที่จะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและภูมิภาคในระยะยาว
ทั้งนี้ งาน Going Global 2025 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักที่มุ่งเน้นความท้าทายในปัจจุบัน คือ “ความยืดหยุ่น คุณค่า นวัตกรรม: การอยู่รอดและการเติบโตในโลกที่ผันผวน” (Resilience, Values, Innovation: Surviving and Thriving in a Volatile World) โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและเท่าเทียมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนอนาคตของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรระดับโลกผ่านเวที Going Global จะเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีกลับมาสู่ประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย