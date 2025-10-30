มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย สนับสนุน “โครงการประทีปเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดย นายชินจิ เทะระทานิ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิฯ มอบถวายเงินสนับสนุนจำนวน 290,000 บาท แด่ พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ประธานกรรมการมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เพื่อสมทบทุนการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์หลักของ “โครงการประทีปเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ
นายชินจิ เทะระทานิ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เปิดเผยว่า “มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก ๆ ผ่านการศึกษา การดูแลเลี้ยงดู และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ การบริจาคเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิฯ ที่มุ่งสนับสนุนเพื่ออนาคตของเด็กไทย การบริจาคในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนทางการเงิน แต่เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นระยะยาวในการร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้น เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และทุกชุมชนควรมีทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนเด็ก ๆ ผมขอแสดงความขอบคุณมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ที่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในภารกิจอันทรงคุณค่านี้ และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริง”
โครงการ “ประทีปเด็กไทย” จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ด้วยปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย โดยมุ่งสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพื่อดูแลเด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ อาทิ การจัดอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน การเสริมสร้างสมาธิ และการบ่มเพาะทักษะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเรา “Changes for the Better” หรือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้น ส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน