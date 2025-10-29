xs
xsm
sm
md
lg

ครบ 35 ปี! รพ.ศุภมิตร จัดแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า 'คนไทยไร้ต้อกระจก'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงพยาบาลศุภมิตร เปิดแคมเปญใหญ่ “โครงการ 100 ดวงตา 35 ปี ศุภมิตร” ผ่าตัดรักษาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้และขาดโอกาสในการรักษาจากข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย จำนวน 100 ดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ ตั้งเป้าประเทศไทยต้องปลอดตาบอดจากต้อกระจก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ. กำหนด)

นพ.เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนี้โครงสร้างประชากรของไทยก้าวเข้าสังคมของผู้สูงอายุแล้ว ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 มีประชากรผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน คิดเป็น 20% ของประเทศ และในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง 28% ก้าวสู่ Super–Aged Society อย่างเต็มตัว

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมนำมาซึ่งโรคที่เกิดจากความชรา โดยเฉพาะโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคความเสื่อมของผู้สูงอายุทุกคน ต้อกระจกจะทำให้ระดับของการมองเห็นลดลงจนเป็นอุปสรรคของการดำรงชีวิตปกติ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนยากจนในชนบทที่ห่างไกลอาจจะเข้าถึงบริการได้ยาก ต้องใช้เวลาความพยายามสูง ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และอาจต้องรอคอยหลายเดือนหรือเป็นปีกว่าจะได้รับการรักษา

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลศุภมิตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ที่กระทบการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะโรคต้อกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศุภมิตรจึงคิดริเริ่มโครงการ 100 ดวงตา 35 ปี ศุภมิตร โดยเป็นกิจกรรมสำคัญในโอกาสครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลศุภมิตร ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีโอกาสช่วยประชาชนไทยปลอดตาบอดจากต้อกระจกได้

โครงการนี้เป็นการผ่าตัดรักษาต้อกระจก ให้แก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้และขาดโอกาสในการรักษาจากข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย จำนวน 100 ดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ. กำหนด) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการเดินหน้าตามแนวคิด “คนไทย ไร้ต้อกระจก” ประเทศไทย ปลอดตาบอดจากต้อกระจก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศุภมิตร ได้มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการรักษาต้อกระจก ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เลือกสรรนวัตกรรมและเครื่องมือที่ดีเพื่อความแม่นยำและปลอดภัย และการบริการด้วยหัวใจดูแลด้วยความเอาใจใส่ อบอุ่น และเข้าใจ พร้อมรับส่งทั่วประเทศไทย รวมถึงที่พักของญาติที่มากับผู้ป่วย ด้วยคุณภาพระดับสูงยึดมั่นในความปลอดภัยสูงสุดและมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากการผ่าตัด ต้อกระจก จากสถานบัน AACI จากสหรัฐอเมริกา

“โรงพยาบาลศุภมิตร ได้รักษาผู้ป่วยด้าน โรคต้อกระจก มาแล้วกว่า 3 แสนดวงตา มีจุดให้บริการผ่าตัดดวงตา 5 แห่ง ภาคเหนือที่ลำพูน ภาคใต้ที่ตรัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร และนครราชสีมาและมีหน่วยบริการคัดกรองทั่วประเทศ จึงทำให้เรามีประสบการณ์การรักษาด้านดวงตามาอย่างยาวนาน มีเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดโรคต้อกระจกให้หมดไปจากประเทศไทย” นพ.เมธ โชคชัยชาญ กล่าว

สำหรับโรคต้อกระจก เกิดจากความเสื่อมของโปรตีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนส์ตา ทำให้เลนส์ตาขุ่นและแข็งขึ้น มักพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักคือ ความเสื่อมตามวัย โดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีอาการมองไม่ชัดอย่างช้า ๆ ไม่มีการอักเสบหรือปวด มองเห็นมัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบัง อาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนส์ ภาพซ้อน สายตาพร่า เกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากัน การหักเหของแสงไปที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียว ในผู้ป่วยบางรายจะสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อย ๆ สู้แสงสว่างไม่ได้ มองเห็นแสงไฟกระจาย โดยเฉพาะขณะขับรถในตอนกลางคืน หรือมองเห็นสีต่าง ๆ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ต้องการแสงสว่างมากขึ้นในการมอง

ทั้งนี้ เมื่อต้อกระจกสุกอาจสังเกตเห็นเป็นสีขาวตรงรูม่านตา ซึ่งปกติเห็นเป็นสีดำ หากละเลยทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น โรคต้อหิน การอักเสบภายในตา ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตา ตาแดง และอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ หากใครมีอาการดังที่กล่าวมานี้ ควรมาปรึกษาจักษุแพทย์ทันที เพื่อให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว








ครบ 35 ปี! รพ.ศุภมิตร จัดแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า 'คนไทยไร้ต้อกระจก'
ครบ 35 ปี! รพ.ศุภมิตร จัดแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า 'คนไทยไร้ต้อกระจก'
ครบ 35 ปี! รพ.ศุภมิตร จัดแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า 'คนไทยไร้ต้อกระจก'
ครบ 35 ปี! รพ.ศุภมิตร จัดแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า 'คนไทยไร้ต้อกระจก'
ครบ 35 ปี! รพ.ศุภมิตร จัดแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า 'คนไทยไร้ต้อกระจก'
กำลังโหลดความคิดเห็น