อีเลคโทรลักซ์ปลุกพลังฮีโร่ตัวน้อยผ่านโครงการ Food Heroes ส่งเสริมเยาวชนรู้คุณค่าการเลือกอาหารและการลดอาหารเหลือทิ้ง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในยุคที่ “ขยะอาหาร” กลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ระดับโลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) รายงานใน UNEP Food Waste Index Report 2021 ว่าอาหารที่ยังบริโภคได้กว่า 1,000 ล้านมื้อถูกทิ้งทุกวันจากครัวเรือนทั่วโลก และขยะอาหารเหล่านี้มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8-10% การแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วนทั่วโลก
เนื่องในวันอาหารโลก (World Food Day) และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืน อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) ด้วยความสนับสนุนของ Electrolux Food Foundation จึงเดินหน้าจัดโครงการ “Food Heroes Workshop” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการในกว่า 30 ประเทศ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมมาแล้วกว่า 300,000 คนทั่วโลก เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของอาหาร การบริโภคที่ลดผลกระทบต่อโลก และการลดอาหารเหลือทิ้ง
สำหรับปีนี้ อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ได้จัดโครงการ Food Heroes Workshop พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กว่า 130 คน ที่โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหารเพื่อความยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การลงมือทำอาหาร Cooking Class อย่างง่ายก็คือ การแต่งหน้าเค้กด้วยผลไม้
โครงการ Food Heroes มุ่งส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เป็นมิตรต่อโลก โดยเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การกินพืชผักให้มากขึ้น (Eat more plants) การลดการทิ้งอาหาร (Waste less food) และการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ (Try new things) เพื่อลดผลกระทบต่อโลกใบนี้
นายอเล็กซิส ริชาร์ด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนและโลกใบนี้ คือหัวใจของอีเลคโทรลักซ์ เราให้ความสำคัญกับวันอาหารโลก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการรณรงค์ความสำคัญของอาหารในชีวิตของเรา อาหารให้พลังงานกับเราทำให้เรามีสุขภาพดี และเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากนี้ปัญหาขยะอาหารก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข และการเริ่มต้นจากเด็ก ๆ คือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เรายินดีที่เห็นโครงการนี้ได้สร้างฮีโร่ตัวน้อยด้านอาหารในประเทศไทย”
เกี่ยวกับอีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป
อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ผู้คนมาแล้วกว่า 100 ปี ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ในด้านการทำอาหาร (Taste) การดูแลเสื้อผ้า (Care) และความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของผู้คนนับล้าน พร้อมขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่นมาโดยตลอดผ่านการสร้างโซลูชั่นและการดำเนินงานที่เน้นสร้างความยั่งยืนในสังคม อีเลคโทรลักซ์ กรุ๊ป เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำมากมาย อาทิ อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) เออีจี (AEG) และฟริจิแดร์ (Frigidaire) มีสินค้าวางจำหน่ายในราว 120 ประเทศทั่วโลกทุกปี ในปี 2567 อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป มียอดขายสูงถึง 136,000 ล้านโครนาสวีเดน และมีพนักงานมากถึง 41,000 คนทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.electrolux.co.th.