อย. เตือนภัย! ห้ามแบ่งบรรจุวัตถุอันตราย-ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ใส่ขวดน้ำดื่มหรือภาชนะอาหารเด็ดขาด

อย. เตือนภัย! ห้ามแบ่งบรรจุวัตถุอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ใส่ขวดน้ำดื่มหรือภาชนะอาหารเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงถูกเข้าใจผิดดื่มกินจนเป็นอันตรายถึงชีวิต เน้นย้ำ ให้ใช้ตามฉลาก จัดเก็บให้ห่างจากเด็กและอาหาร รีบนำส่งแพทย์พร้อมฉลากทันทีเมื่อเกิดเหตุ
วันนี้ (27 ต.ค.) นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวผู้บริโภคได้รับอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการดื่มกินวัตถุอันตรายที่ถูกแบ่งบรรจุในภาชนะที่ไม่เหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ซึ่งนำไปใส่ในขวดน้ำดื่มหรือภาชนะบรรจุอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานด้านการกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอแสดงความห่วงใยและเตือนผู้บริโภคให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากภาชนะที่คุ้นเคยอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกหยิบไปดื่มกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต
อย. จึงขอเน้นย้ำข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย ดังนี้
1. ห้ามแบ่งบรรจุวัตถุอันตราย: ห้ามถ่ายเทผลิตภัณฑ์ออกจากภาชนะบรรจุเดิมไปใส่ในขวดน้ำดื่มหรือภาชนะบรรจุอาหารทุกชนิด
2. อ่านฉลากอย่างเคร่งครัดและใช้ด้วยความระมัดระวัง: ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ต้องอ่านฉลาก คำเตือน วิธีใช้ และข้อแนะนำในการป้องกันอันตรายที่ระบุไว้อย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. จัดเก็บอย่างมิดชิด: จัดเก็บให้ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง รวมถึงแยกออกจากอาหารและเครื่องดื่มโดยชัดเจน
4. กรณีเกิดพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์: หากเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือดื่มกินเข้าไป ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที และต้องนำฉลากผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งภาชนะบรรจุเดิมไปให้แพทย์วินิจฉัยด้วยทุกครั้ง เพื่อให้แพทย์ทราบส่วนประกอบของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถให้การรักษาอาการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย หรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai, E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ