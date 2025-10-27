ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ติดตามการจราจรเปิดเทอมวันแรกแยกซังฮี้ เก็บข้อมูลพร้อมปรับแผนตามเหมาะสม ย้ำความปลอดภัยคนเดินข้ามเป็นสำคัญ
(27 ต.ค. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตดุสิต ลงพื้นที่บริเวณแยกซังฮี้ เขตดุสิต ติดตามการจราจรในวันเช้าวันเปิดเทอม
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ลงพื้นที่แยกซังฮี้ซึ่งเป็นบริเวณถนนสามเสนที่เราปิดการการจราจรไป สำหรับการจัดการการจราจรวันนี้ รถที่ลงจากสะพานซังฮี้ ให้ตรงมาได้ 1 เลน และเลี้ยวขวาที่แยกซังฮี้ไปทาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้ ไม่ต้องอ้อมถนนขาวเหมือนแต่ก่อน สัญญาณไฟจราจรยังต้องปรับปรุง แต่ตำรวจจราจรก็ได้มาดูแล ส่วนรถที่วิ่งตรงกับรถเลี้ยวขวาก็ต้องระวังให้ดี
สำหรับรถ Shuttle Bus ได้จัดไว้รับคนตรง OfficeMate ถนนสิรินธร เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนให้นั่งต่อมาได้ รถออกทุก 20 นาที หรือหากเต็มก็ออกเลย และเตรียม Shuttle Bus ให้บริการเพิ่มที่ MRT สถานีบางพลัด
ภาพรวมวันแรก หลายส่วนยังต้องปรับปรุง การจราจรช่วงเช้าวันนี้ สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) ยังหนาแน่น เนื่องจากผู้ปกครองไม่เข้าถนนขาว มาเลี้ยวขวาที่แยกซังฮี้เป็นหลัก เรื่องจุดทางม้าลายข้าม ค่อนข้างกังวลในเรื่องความปลอดภัย เช่น ทางข้ามก่อนถึงแยกซังฮี้ที่รถวิ่งมาค่อนข้างเร็วและหนาแน่น เบื้องต้นให้มีตำรวจจราจรและเทศกิจประจำคอยดูแลความปลอดภัย หรืออีกจุด อาจจะต้องขยับแบริเออร์และแผ่นบังก่อสร้างข้างถนน เพื่อให้ทัศนวิสัยการข้ามถนนดีขึ้น โดยเช้านี้เก็บข้อมูลการจราจรและสรุปสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาและปรับแผนการจราจรให้เหมาะสมต่อไป
สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสน บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ล่าสุด ณ วันที่ 26 ต.ค. 68 การรื้อถอนอาคาร สน. สามเสน คงเหลือการเคลียร์เศษซากจากการรื้อถอนออกนอกพื้นที่ และกำลังดำเนินการเจาะสำรวจดิน ประกอบกับการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ รวมถึงยังคงทำการสำรวจการทรุดตัวรอบบริเวณพื้นที่และตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย ในส่วนของอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อเตรียมทำทางเดินรถภายในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ทั้งนี้ ได้หยุดดำเนินการกิจกรรมที่มีเสียงดังทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืนและยังคงติดตามตรวจสอบอาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด