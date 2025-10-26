พสกนิกรกว่า 3,000 คน ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ด้วยความเรียบร้อย กทม. เตรียมพร้อมดูแลตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเส้นทาง 10 กม. บ่ายวันนี้
(26 ต.ค. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปการดำเนินการดูแลพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง และตรวจความเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชน จำนวน 3,146 คน เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
ในช่วงบ่ายวันนี้ (26 ต.ค. 68) เวลา 16.00 น. กทม. ขอเชิญชวนประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง เส้นทาง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - ถนนอังรีดูนังต์ - ถนนพระราม 4 - ถนนพญาไท - ถนนศรีอยุธยา - ถนนราชดำเนิน - ถนนหน้าพระลาน - ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งขณะนี้มีประชาชนทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่ตลอดเส้นทางเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว
กทม. ดูแลเต็มกำลัง ตลอดเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพฯ
สำหรับการเตรียมความพร้อมในภาพรวมของเส้นทางเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ ตรวจสอบซ่อมแซมถนนตลอดเส้นทาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยดูแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยและความเรียบร้อย พร้อมจัดจุดบริการน้ำดื่ม จุดบริการรถสุขา จุดดูแลคัดแยกขยะ อีกทั้งจัดทีมแพทย์พยาบาลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเส้นทางจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อให้การอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถวายพระเกียรติสูงสุด