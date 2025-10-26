“ชัชชาติ” ลงพื้นที่ท้องสนามหลวง ตรวจความพร้อมรับประชาชนร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ย้ำดูแลความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เช้ามืด สำรวจเส้นทางและการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ พระบรมมหาราชวัง พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัย การจราจร และบริการประชาชนให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
(26 ต.ค. 68) เวลา 05.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงตรวจความพร้อมและสำรวจเส้นทางโดยรอบพื้นที่ เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว และ นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพระนคร บูรณาการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย การจราจร และการให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การจัดตั้งจุดบริการประชาชน รวมถึงการจัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินประจำพื้นที่ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยกรุงเทพมหานคร จะมุ่งมั่นดำเนินการอย่างเต็มกำลังในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง