ทรูปลูกปัญญา ส่งเยาวชนคว้า 2 รางวัลใหญ่ STEM Racing Thailand National Finals 2025

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยโครงการ ทรูปลูกปัญญา ตอกย้ำพันธกิจ “การศึกษาเพื่อโอกาสที่เท่าเทียม” โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่าย ทรูปลูกปัญญา พร้อมด้วย มูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ร่วมเปิดงานและให้กำลังใจเยาวชนจาก โรงเรียนในมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี, โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 และมูลนิธิออทิสติกไทย ในการแข่งขัน STEM Racing Thailand National Finals 2025 เวทีที่หลอมรวมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม ผ่านภารกิจออกแบบ ผลิต ทดสอบ “รถฟอร์มูล่าวันขนาดจิ๋ว” โดยเป็นรายการที่พัฒนาจาก F1 in Schools และได้รับการสนับสนุนจาก Formula 1 ทั้งนี้ มีเยาวชนเข้าร่วมรวม 25 ทีม จาก ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ข้ามพรมแดนอย่างคึกคัก ณ Grand Richmond Stylish Convention Hotel จ.นนทบุรี
ตลอดการแข่งขัน 3 วัน เด็ก ๆ ได้ลงสนามครบทั้งการแข่งรถ การนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค และการประเมินแฟ้มสะสมงานออกแบบ (Design Portfolio) ต่อคณะกรรมการนานาชาติ สะท้อนการเรียนรู้แบบลงมือทำอย่างแท้จริง (hands-on STEM) ที่หลอมรวมทักษะเทคโนโลยีล้ำสมัย ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
ประเภท Design Portfolio Award
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Vector X จาก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จ.นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม BK Thunder จาก โรงเรียนบ้านคุ้ม จ.แพร่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Au Stars Racing จาก มูลนิธิออทิสติกไทย กรุงเทพฯ
ประเภท Team Identity Award
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Au Stars Racing จาก มูลนิธิออทิสติกไทย กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม BK Thunder จาก โรงเรียนบ้านคุ้ม จ.แพร่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Vector X จาก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จ.นครราชสีมา
ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำความเชื่อของทรูปลูกปัญญาและพันธมิตรในโครงการ CONNEXT ED ว่า “นวัตกรรม ความร่วมมือ และความมุ่งมั่น” คือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะพาเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นใจ พร้อมเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และพัฒนาเด็กไทยให้เป็น “เด็กดีและเก่ง” อย่างสมบูรณ์ต่อไป