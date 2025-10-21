“ศุภชัย” ปลัด อว. เปิดงาน “๑๒๗ ปี ชาตกาล ดร.ตั้ว ลพานุกรม” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชวนรำลึกรัฐบุรุษด้านวิทยาศาสตร์ของไทย

“ศุภชัย” ปลัด อว. เปิดงาน “๑๒๗ ปี ชาตกาล ดร.ตั้ว ลพานุกรม” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชวนรำลึกรัฐบุรุษด้านวิทยาศาสตร์ของไทยผู้จุดประกายอนาคตชาติ ด้วยพลังวิทยาศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน “๑๒๗ ปี ชาตกาล ดร.ตั้ว ลพานุกรม” หนุนสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของ “วิทยาศาสตร์” เป็นฐานในการสร้างความก้าวหน้าของประเทศชาติ พร้อมเปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารหน่วยงาน อว. ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนอดีตข้าราชการเกษียณระดับบริหาร เข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถาบันพัฒนานักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัยฯ ปลัด อว. กล่าวว่า เดือนตุลาคมนับเป็นเดือนสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในหลายมิติ ทีได้รำลึกถึงพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ ๆ ได้แก่ รัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราช และการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ตลอดจน ดร.ตั้ว ลพานุกรม ผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์บุกเบิกงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยขยายผลไปเป็นหน่วยงานสำคัญระดับชาติหลายหน่วยงานในปัจจุบัน รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ที่ยังคงยึดแนวทางการพัฒนาจากรากฐานวิทยาศาสตร์ของ ดร.ตั้วฯ และต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัยพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปลัด อว. ได้แสดงความชื่นชมต่อบุคลากรทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ และสร้างความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามเจตนารมณ์ของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ผู้วางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ไทยอย่างแท้จริง งานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนักวิชาการชั้นนำของประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งเชื่อว่าการจุดประกายความคิดในวันนี้ จะต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณค่าในอนาคต
ด้านนายปฐม แหยมเกตุ ประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ก่อตั้งโดยกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2497 วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึง “รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” ซึ่งในปี 2568 ดร.ตั้วฯ จะมีอายุครบ 127 ปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงเห็นร่วมกันในการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงานมีกิจกรรมมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และประกาศเกียรติคุณนักวิทยาศาสตร์ ผู้บุกเบิก 3 ท่าน คือท่านพระยาประสาทธาตุการย์ ท่าน ดร.ประจวบ บุนนาค และดร.จาง รัตนะรัต ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย
ทั้งนี้ ช่วงสัมมนาฯวิชาการ ได้รับเกียรติจากนักวิชาการหลายท่านมาร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ รศ.เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.นรินทร์ กาบบัวทอง จากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ (นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ
นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ชวนเชิญนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ในกระทรวง อว. มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีความคิดก้าวหน้าและเชื่อมโยงผูกพันในหมู่นักวิชาการ เดินหน้าเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย