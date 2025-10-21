ซีซันใหม่มาแล้ว “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” ปีที่ 12 สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 25 ม.ค.69

ทรูปลูกปัญญา ชวนเยาวชนเสริมธรรมะ รับหน้าร้อนปี 2569 กับโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 12” ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เชิญชวนเยาวชนชายใฝ่ธรรมะ อายุระหว่าง 7-12 ปี ทั่วประเทศ เข้าร่วมสมัครคัดเลือกเพื่อก้าวสู่เส้นทางแห่ง สติ–สมาธิ–ปัญญา ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติตามวิถี “พุทธบุตร” ตลอด 30 วันเต็ม กับกิจกรรมกว่า 100 กิจกรรม ที่สอดแทรกหลักธรรม ค่านิยมแห่งการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งรอบตัว พร้อมปลูกฝังทักษะชีวิตอันเป็นพื้นฐานให้เติบโตไปเป็นคนดี มีความสุข อย่างยั่งยืน
“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” นับเป็น โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเยาวชน ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ผ่านรูปแบบ เรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในประเทศไทย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 ทางเว็บไซต์ www.truelittlemonk.com/apply ผู้สมัครสามารถส่งประวัติ แนะนำตัว พร้อมเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของตนเอง แนบวิดีโอหรือภาพถ่าย และเรียงความหัวข้อ “เหตุผลที่อยากบรรพชากับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 12” เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจำนวน 12 คน ที่จะได้เข้าบรรพชาเป็น “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” และเรียนรู้หลักธรรมผ่านกิจกรรมสนุก เข้าใจง่าย โดยมีคณะพระอาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เยาวชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำนวน 12 คน เปรียบเสมือนตัวแทนเยาวชนที่จะเป็นกระจกสะท้อนพฤติกรรมตามอุปนิสัยโดยใช้หลัก “จริต 6” เพื่อให้เยาวชนและคนดูทั้งประเทศได้เรียนรู้ธรรมะ ได้ฝึกหัดขัดเกลาไปพร้อมๆ กับตัวแทนทั้ง 12 ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระธรรมคำสอน ในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี โดยจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องราวการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้งอกงามในจิตใจ เริ่มถ่ายทอดสดช่วงเดือนเมษายนปี 2569 ทางช่องเรียลลิตี ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333 และช่องเรียลลิตี ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 หรือ 99 รวมทั้งออกอากาศช่วงไฮไลท์ประจำวันทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และ TNN 16 และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 และ 111 ทาง PSI ช่อง 230 พร้อมรับชมรายการผ่านทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน TrueID และ www.truelittlemonk.com นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand และ TIKTOK สามเณรปลูกปัญญาธรรมอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-858-8339 (ในวันและเวลาทำการ)