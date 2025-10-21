อว. เดินหน้าขับเคลื่อน “ทักษะแห่งอนาคต” ผนึกภาคการผลิต–การศึกษา กำหนด“ชุดทักษะเป้าหมาย” (Target Skill Sets) ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การกำหนดชุดทักษะเป้าหมาย (Target Skill Sets) ตามความต้องการของภาคการผลิต (Demand Side)” ซึ่งจัดโดยกระทรวง อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจใหม่ และสนับสนุนระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning) โดยมีผู้แทนจากภาคการผลิต ภาคการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รศ.ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. กว่า 80 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาไท 3 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่โครงสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและ AI ที่กำลังส่งผลต่อรูปแบบการจ้างงานในทุกอุตสาหกรรม ภาคแรงงานจึงต้อง “ปรับทักษะ” เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวง อว. จึงเร่งเดินหน้ายกระดับทักษะกำลังคน โดยไม่จำกัดเฉพาะบัณฑิตใหม่ แต่รวมถึงแรงงานในระบบที่ต้องพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Reskill / Upskill) เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. กำลังเปลี่ยนบทบาทจาก “การผลิตคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ไปสู่ “การดูแลทักษะคนไทยตลอดช่วงชีวิตการทำงาน” การกำหนดชุดทักษะเป้าหมายจากมุมมองความต้องการของภาคการผลิต จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตกับภาคการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวและผลิตทักษะได้ตรงกับความต้องการจริง ไม่ใช่ทักษะเชิงสมมุติ
“กระทรวง อว. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ EV, AI, Semiconductor และ Food Science พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการ Upskill/Reskill ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อยกระดับระบบอุดมศึกษาไทยให้เป็นฐานสนับสนุนเศรษฐกิจนวัตกรรมในระยะยาว“ ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
ด้าน ดร.พีรพัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “ความต้องการทักษะจากภาคการผลิตและบทบาทของภาคการศึกษา” และการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันระบุ “ทักษะเป้าหมายที่จำเป็น” ในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง Demand Side (ความต้องการ) และ Supply Side (ศักยภาพของหลักสูตร/สถาบัน) เพื่อนำไปออกแบบ Upskill/Reskill ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ทั้งนี้ ผลจาก Workshop ครั้งนี้จะถูกนำไปประกอบการจัดทำนโยบาย “เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต” ในปีงบประมาณ 2569 เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยี และเสริมความสามารถในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน