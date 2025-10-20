xs
xsm
sm
md
lg

‘โสภณ ซารัมย์’ คิกออฟ ‘กขป.ชุด 3’ แนะ ‘ท้องถิ่น’ ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ รบ.พร้อมหนุนเขตสุขภาพเพื่อ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รองนายกฯ “โสภณ ซารัมย์” เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมหนุนเสริมศักยภาพ “กขป.ชุดที่ 3” เปิดฉากการทำงานเชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ ทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ชูเป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ตอบโจทย์บริบทความต้องการของแต่ละพื้นที่ สอดรับตามแนวทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นการทำงานสานพลัง เผยนายกฯ “อนุทิน” ไฟเขียวเปิดช่องทางให้ กขป. ส่งเสียงสะท้อนปัญหาสู่การทำงานระดับนโยบายได้เต็มที่
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อเสริมศักยภาพกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ กขป. เขต 1-13 ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 700 คน ทั้งในสถานที่ประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
สำหรับ “กขป.” เป็นกลไกที่เกิดขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 เพื่อทำหน้าที่บูรณาการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกของ “กขป. ชุดที่ 3” ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2568 – 2572 เพื่อเข้ามาร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอบทเรียนการทำงานของ กขป. และร่วมกันจัดทำเป้าหมายการทำงานในระยะต่อไป

นายโสภณ เปิดเผยว่า ความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมสูงวัย สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงทางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะยาเสพติด และบุหรี่ไฟฟ้า โดยปัญหาส่วนหนึ่งมาจากประชาชนขาดภูมิคุ้มกัน ซึ่งภูมิคุ้มกันดังกล่าวต้องเริ่มสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ดังนั้นปัญหาสำคัญของชาตินอกจากในเรื่องของเศรษฐกิจ ก็คือคุณภาพของคนในประเทศ ที่สัมพันธ์กับการศึกษาและสุขภาพ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันพัฒนาคุณภาพคนอย่างจริงจัง กระตุ้นผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
“รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของนายกฯ อนุทินฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนตัวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่มอบนโยบายการเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.กาฬสินธุ์ โดยให้จุดเน้นว่า ต้องลดจำนวนผู้ค้า สแกนพื้นที่เพื่อตามผู้เสพมาเข้ารับการบำบัด และเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน กรณี จ.บุรีรัมย์ จะผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบปลอดยาเสพติด และจะนำโมเดลนี้ไปขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดต่อไป” นายโสภณ กล่าว

นายโสภณ กล่าวว่า จากปัจจัยปัญหาที่ซับซ้อน แน่นอนว่าไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวสามารถแก้ไขได้ นั่นจึงตอกย้ำถึงความสำคัญของกลไก กขป. ซึ่งอาจเรียกได้เป็นสถาปนิกและผู้ขับเคลื่อน ที่จะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ การดำรงตำแหน่ง กขป. จึงไม่ใช่เพียงการเข้ามารับหน้าที่ตามระเบียบฯ แต่คือการรับมอบภารกิจสำคัญระดับชาติ
“กขป. เป็นกลไกการทำงานที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาปรึกษาหารือและร่วมกันหาทางออก เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อันสอดรับกับแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ที่มีภารกิจชัดเจนในการสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว
นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ฝากแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กขป. ที่เป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการทำงานในระดับพื้นที่ พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนการทำงานของ กขป. และยินดีที่จะเปิดช่องทางให้ กขป. สามารถส่งเสียงสะท้อนปัญหาและบทเรียนไปยังระดับนโยบาย เพื่อให้ระบบสุขภาพระดับชาติมีความเข้มแข็งและตอบโจทย์บริบทของพื้นที่

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้เรียนเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ กขป. ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และทิศทางยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการภารกิจ และทรัพยากร 2. ใช้พื้นที่เป็นฐานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3. ส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ 4. เสริมหนุนเชื่อมโยงนโยบายส่วนกลาง

สำหรับการประชุมเสริมศักยภาพกลไก กขป. ที่จัดขึ้นตลอดสองวันในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 2568 ยังมีกิจกรรมสำคัญอื่นๆ เช่น การปาฐกถาโดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กิจกรรมการแสดงพลังความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์จากผู้บริหารหน่วยงานยุทธศาสตร์ ทั้งกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมถึง สช.

พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบการทำงาน และร่างแผนการดำเนินงานของ กขป. เขตพื้นที่ 1-13 ทั้งประเด็นแบบมุ่งเป้ารายเขตและประเด็นร่วมของภาค ตลอดจนเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และเสวนาถึงบทเรียนสำคัญจากการทำงาน กขป. โดยผู้แทน กขป. ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ กทม. ซึ่งมี นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ กรรมการบริหาร สช. เป็นผู้ดำเนินรายการ



















‘โสภณ ซารัมย์’ คิกออฟ ‘กขป.ชุด 3’ แนะ ‘ท้องถิ่น’ ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ รบ.พร้อมหนุนเขตสุขภาพเพื่อ ปชช.
‘โสภณ ซารัมย์’ คิกออฟ ‘กขป.ชุด 3’ แนะ ‘ท้องถิ่น’ ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ รบ.พร้อมหนุนเขตสุขภาพเพื่อ ปชช.
‘โสภณ ซารัมย์’ คิกออฟ ‘กขป.ชุด 3’ แนะ ‘ท้องถิ่น’ ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ รบ.พร้อมหนุนเขตสุขภาพเพื่อ ปชช.
‘โสภณ ซารัมย์’ คิกออฟ ‘กขป.ชุด 3’ แนะ ‘ท้องถิ่น’ ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ รบ.พร้อมหนุนเขตสุขภาพเพื่อ ปชช.
‘โสภณ ซารัมย์’ คิกออฟ ‘กขป.ชุด 3’ แนะ ‘ท้องถิ่น’ ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ รบ.พร้อมหนุนเขตสุขภาพเพื่อ ปชช.
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น