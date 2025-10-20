‘โสภณ ซารัมย์’ คิกออฟ ‘กขป.ชุด 3’ แนะ ‘ท้องถิ่น’ ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ รบ.พร้อมหนุนเขตสุขภาพเพื่อ ปชช.

รองนายกฯ “โสภณ ซารัมย์” เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมหนุนเสริมศักยภาพ “กขป.ชุดที่ 3” เปิดฉากการทำงานเชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ ทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ชูเป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ตอบโจทย์บริบทความต้องการของแต่ละพื้นที่ สอดรับตามแนวทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นการทำงานสานพลัง เผยนายกฯ “อนุทิน” ไฟเขียวเปิดช่องทางให้ กขป. ส่งเสียงสะท้อนปัญหาสู่การทำงานระดับนโยบายได้เต็มที่
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อเสริมศักยภาพกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ กขป. เขต 1-13 ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 700 คน ทั้งในสถานที่ประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
สำหรับ “กขป.” เป็นกลไกที่เกิดขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 เพื่อทำหน้าที่บูรณาการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกของ “กขป. ชุดที่ 3” ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2568 – 2572 เพื่อเข้ามาร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอบทเรียนการทำงานของ กขป. และร่วมกันจัดทำเป้าหมายการทำงานในระยะต่อไป
นายโสภณ เปิดเผยว่า ความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมสูงวัย สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงทางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะยาเสพติด และบุหรี่ไฟฟ้า โดยปัญหาส่วนหนึ่งมาจากประชาชนขาดภูมิคุ้มกัน ซึ่งภูมิคุ้มกันดังกล่าวต้องเริ่มสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ดังนั้นปัญหาสำคัญของชาตินอกจากในเรื่องของเศรษฐกิจ ก็คือคุณภาพของคนในประเทศ ที่สัมพันธ์กับการศึกษาและสุขภาพ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันพัฒนาคุณภาพคนอย่างจริงจัง กระตุ้นผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
“รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของนายกฯ อนุทินฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนตัวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่มอบนโยบายการเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.กาฬสินธุ์ โดยให้จุดเน้นว่า ต้องลดจำนวนผู้ค้า สแกนพื้นที่เพื่อตามผู้เสพมาเข้ารับการบำบัด และเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน กรณี จ.บุรีรัมย์ จะผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบปลอดยาเสพติด และจะนำโมเดลนี้ไปขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดต่อไป” นายโสภณ กล่าว
นายโสภณ กล่าวว่า จากปัจจัยปัญหาที่ซับซ้อน แน่นอนว่าไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวสามารถแก้ไขได้ นั่นจึงตอกย้ำถึงความสำคัญของกลไก กขป. ซึ่งอาจเรียกได้เป็นสถาปนิกและผู้ขับเคลื่อน ที่จะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ การดำรงตำแหน่ง กขป. จึงไม่ใช่เพียงการเข้ามารับหน้าที่ตามระเบียบฯ แต่คือการรับมอบภารกิจสำคัญระดับชาติ
“กขป. เป็นกลไกการทำงานที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาปรึกษาหารือและร่วมกันหาทางออก เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อันสอดรับกับแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ที่มีภารกิจชัดเจนในการสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว
นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ฝากแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กขป. ที่เป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการทำงานในระดับพื้นที่ พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนการทำงานของ กขป. และยินดีที่จะเปิดช่องทางให้ กขป. สามารถส่งเสียงสะท้อนปัญหาและบทเรียนไปยังระดับนโยบาย เพื่อให้ระบบสุขภาพระดับชาติมีความเข้มแข็งและตอบโจทย์บริบทของพื้นที่
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้เรียนเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ กขป. ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และทิศทางยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการภารกิจ และทรัพยากร 2. ใช้พื้นที่เป็นฐานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3. ส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ 4. เสริมหนุนเชื่อมโยงนโยบายส่วนกลาง
สำหรับการประชุมเสริมศักยภาพกลไก กขป. ที่จัดขึ้นตลอดสองวันในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 2568 ยังมีกิจกรรมสำคัญอื่นๆ เช่น การปาฐกถาโดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กิจกรรมการแสดงพลังความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์จากผู้บริหารหน่วยงานยุทธศาสตร์ ทั้งกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมถึง สช.
พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบการทำงาน และร่างแผนการดำเนินงานของ กขป. เขตพื้นที่ 1-13 ทั้งประเด็นแบบมุ่งเป้ารายเขตและประเด็นร่วมของภาค ตลอดจนเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และเสวนาถึงบทเรียนสำคัญจากการทำงาน กขป. โดยผู้แทน กขป. ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ กทม. ซึ่งมี นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ กรรมการบริหาร สช. เป็นผู้ดำเนินรายการ