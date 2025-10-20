สพฐ. จัดติวฟรี TGAT - TPAT เติมความรู้เด็ก ม.6 ใน 4 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างกำลังใจ-โอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันนี้ (20 ต.ค.) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “KICK OFF รินน้ำใจ เติมความรู้ สู่น้อง 4 จังหวัด” ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 4 จังหวัด (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ และบุรีรัมย์) โดยมี นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษา กล่าวรายงาน รวมถึงผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อพบปะและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาและสร้างกำลังใจให้แก่นักเรียนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการศึกษา โรงเรียนหลายแห่งต้องหยุดเรียนชั่วคราว นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศธ. มีความห่วงใยนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียน โดยมุ่งเน้นความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษา จึงได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 4 เขต ได้แก่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.สุรินทร์ สพม.บุรีรัมย์ และ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2568 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11,806 คน แบ่งเป็น 4 จุด ได้แก่ ศรีสะเกษ 4,293 คน สุรินทร์ 5,888 คน อุบลราชธานี 1,120 คน และบุรีรัมย์ 505 คน
นายพิเชฐ กล่าวว่า เหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลต่อการจัดการศึกษาอยู่บ้าง แต่ขอชื่นชมครู ผู้บริหาร และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การศึกษาดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศธ. และ สพฐ. เห็นความสำคัญของโอกาสนักเรียน โดยเฉพาะเด็กชั้น ม.6 ที่ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น ขอให้น้องๆ นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายสาขา และเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ถึงแม้นักเรียนแต่ละคนจะมีความฝันแตกต่างกัน บางคนอยากเป็นครู สนใจภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ทุกคนก็สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใฝ่ดี แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถประสบความสำเร็จได้ หากไม่ย่อท้อ เพราะอนาคตอยู่ในมือของตนเอง จึงขอให้รักษาความดี ความพยายาม และความมุ่งมั่นไว้อยู่เสมอ ตามคำของท่าน รมว.ศธ. ที่ว่า "เรียนดี มีคุณธรรม"
"ถึงแม้เราจะอยู่ใน 4 จังหวัดนี้ หลายคนอาจคิดว่า เราจะสู้กับนักเรียนในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลได้ไหม แต่ผมอยากให้เชื่อมั่นว่า “เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่ เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้ เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไป เกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดี” ความมุ่งมั่นของทุกคนวันนี้ นำทุกคนมาอยู่ที่นี่ ทุกคนมีความมุ่งมั่น ผมเชื่อมั่นว่าอนาคตของทุกคนดีพร้อมอยู่ในตัวของตัวเอง สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราฝัน จะสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน หมั่นเพียร ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเรามีอยู่แล้ว ก็ขอให้รักษาคุณงามความดีและความมุ่งมั่นนี้ไว้ตลอดไป และอดทน แม้บางครั้งอาจมีผิดหวังหรือสมหวังบ้าง แต่เรายังมีอนาคต ยังมีความหวัง และยังมีกำลังใจให้กันและกัน ขอให้นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุข มีคุณธรรม ความมุ่งมั่น และตั้งใจ เพื่อประสบความสำเร็จทั้งในการเรียน การสอบ และการค้นพบตนเอง เพื่ออนาคตของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว