สปสช. โอนเงินผู้ป่วยในให้ รพ. รอบบริการ ส.ค.-ก.ย. 68 แล้ว 3,108 ล้านบาท

สปสช. เผยได้โอนเงินค่าบริการผู้ป่วยในให้ รพ. รอบบริการ ส.ค. – ก.ย. 68 แล้ว 2 รอบ รวมเป็นเงินกว่า 3,108 ล้านบาท เตรียมประมวลผลเพื่อจ่ายเพิ่มเติมอีก 2,753 ล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้า ไม่รวมงบประมาณส่วนอื่น ๆ ที่จะโอนเพิ่มเติมในช่วงต่อไป
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโฆษก สปสช. กล่าวว่า วันนี้ (19 ตุลาคม 2568) สำนักงานฯ ได้โอนเงินค่าบริการสาธารณสุขในรอบบริการวันที่ 16–30 กันยายน 2568 ให้กับหน่วยบริการแล้ว โดยเป็นงบประมาณในส่วนของบริการผู้ป่วยนอก (OP) จำนวน 601 ล้านบาท และงบบริการผู้ป่วยใน (IP) จำนวน 2,352 ล้านบาท รวมเป็น 2,953 ล้านบาท
ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ (18 ตุลาคม 2568) สปสช. ได้โอนเงินค่าบริการผู้ป่วยใน (IP) ในรอบผลงานบริการเดือนสิงหาคม – 15 กันยายน 2568 ให้กับหน่วยบริการแล้ว จำนวน 756 ล้านบาท ซึ่งเป็นการโอนจ่ายตามรอบปกติของการดำเนินงานตามแผน ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดปีงบประมาณ 2568 รวมขณะนี้ สปสช. ได้โอนเงินค่าบริการผู้ป่วยในรอบบริการเดือนสิงหาคม - กันยายน 2568 ให้หน่วยบริการแล้วรวม 3,108 ล้านบาท
ภายในสัปดาห์หน้า สปสช. จะโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2568 ที่อยู่ระหว่างการประมวลจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการอีก 2,753 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณในส่วนของการปิดวงเงิน Global budget หรืองบประมาณปิดปลายปีผู้ป่วยใน จำนวน 1,560 ล้านบาท งบประมาณในส่วนของการลดผลกระทบ DRG หรือการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม จำนวน 541 ล้านบาท และงบประมาณในส่วนของผลงานบริการของภาครัฐตามรายการ Fee schedule หรือการจ่ายตามรายการ จำนวน 652 ล้านบาท
ทพ.อรรถพร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังมีงบประมาณตามพระราชบัญญัติกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2569 ที่ สปสช. จะโอนให้หน่วยบริการตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 อีกจำนวน 2,053 ล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้าเช่นกัน โดยเป็นงบในส่วนของค่าบริการกรณีเฉพาะ บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ขณะเดียวกัน ในส่วนของตัวเลข AdjRW หรือค่าน้ำหนักสัมพันธ์นั้น ในปีงบประมาณ 2568 สปสช. ได้จ่ายงบบริการผู้ป่วยในให้กับโรงพยาบาลตามข้อมูล 10 เดือน (ตุลาคม 2567 – กรกฎาคม 2568) ในอัตราเบื้องต้น 8,350 บาทต่อ AdjRW อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นงบประมาณปิดปลายปี เมื่อคำนวณผลงานการให้บริการใน 2 เดือนสุดท้ายคือ สิงหาคม และกันยายน 2568 พบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 7,800 บาทต่อ AdjRW จึงเป็นเหตุให้ขณะนี้ สปสช. ได้ดำเนินการของบกลางเพิ่มเติม เพื่อให้ได้อัตรา 8,350 บาทต่อ AdjRW