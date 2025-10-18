สปสช. ยืนยันตัวเลขค้างจ่ายแต่ละโรงพยาบาลไม่เป็นความจริง วันนี้โอนแล้ว 756 ล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้าโอนอีก 2,753 ล้านบาท ยืนยันเป็นการจ่ายประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจ่ายในรอบปกติตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว
ตามที่ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ได้โพสต์ Facebook ระบุว่า สปสช. ค้างจ่ายเงินค่าบริการให้กับหน่วยบริการเกือบทั่วประเทศนั้น สปสช. ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง โดยในวันนี้ (18 ต.ค.68) สปสช. ได้โอนเงินค่าบริการผู้ป่วยใน (IP) ในรอบผลงานบริการเดือนสิงหาคม – 15 กันยายน 2568 ให้กับหน่วยบริการแล้ว จำนวน 756 ล้านบาท โดยเป็นการโอนจ่ายตามรอบปกติของการดำเนินการตามแผน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการปิดปีงบประมาณ 2568
และภายในสัปดาห์หน้า สปสช. จะโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยในปี 2568 ที่อยู่ระหว่างการประมวลจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการ จำนวน 2,753 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณในส่วนของการปิดวงเงิน Global budget หรืองบประมาณปลายปิดผู้ป่วยในจำนวน 1,560 ล้านบาท งบประมาณในส่วนของการลดผลกระทบ DRGs หรือการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม จำนวน 541 ล้านบาท และงบประมาณในส่วนของผลงานบริการของภาครัฐ ตามรายการ Fee schedule หรือการจ่ายตามรายการจำนวน 652 ล้านบาท
นอกจากนั้น ยังมีงบประมาณตาม พ.ร.บ.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2569 ที่ สปสช. จะโอนให้หน่วยบริการตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 อีกจำนวน 2,053 ล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้าเช่นกัน โดยเป็นงบในส่วนของค่าบริการกรณีเฉพาะ บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ทั้งนี้จากโพสต์ของ นพ.วีระพันธ์ ที่ระบุจำนวนค้างจ่ายของแต่ละโรงพยาบาลนั้น สปสช. ขอย้ำว่า ตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ทราบว่านำตัวเลขเหล่านั้นมาจากแหล่งใด ในส่วนของการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลนั้น สปสช. ดำเนินการตามรอบปกติและมีการประมวลผลก่อนจ่าย การจ่ายเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือไม่สร้างความสับสนแก่ประชาชน
ขณะเดียวกันในส่วนของตัวเลข AdjRW. หรือค่าน้ำหนักสัมพันธ์ ที่ระบุว่า ลด AdjRW. จาก 8,350 บาท ลงไปเหลือ 6,643 บาทนั้น ก็ไม่เป็นความจริง ในปีงบประมาณ 2568 สปสช. จ่ายงบบริการผู้ป่วยในให้กับโรงพยาบาลข้อมูล 10 เดือน (ตุลาคม 2567-กรกฎาคม 2568) จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาทต่อ AdjRW. อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นงบประมาณปลายปิด เมื่อคำนวณผลงานการให้บริการใน 2 เดือนที่เหลือคือ สิงหาคม และกันยายน 2568 พบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 7,800 บาทต่อ AdjRW. จึงเป็นเหตุให้ในขณะนี้ สปสช. ได้ดำเนินการของบกลางเพิ่มเติมเพื่อให้ได้อัตรา 8,350 บาทต่อ AdjRW.