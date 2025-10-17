ทลายโกดังของเถื่อนล็อตใหญ่ ยึดของกลางกว่า 11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.. ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งปราบปรามการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจัง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สนธิกำลังร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ขยายผลจากเรื่องร้องเรียน บุกเข้าตรวจค้นโกดังสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเป็นแหล่งลักลอบนำเข้าและพักสินค้าสุขภาพผิดกฎหมายจำนวนมาก ยึดของกลางกว่า 114,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท
นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด และนโยบาย “ปราบปราม โปร่งใส ปลอดภัย เพื่อสุขภาพคนไทยทุกมิติ” เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ได้มอบหมายให้ อย. ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด เนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การผนึกกำลังของทุกหน่วยงานในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
นางสาวจิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการติดตามเบาะแสจากการร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ และสืบสวนขยายผลจนพบโกดังซึ่งเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้าขนาดใหญ่ และพบของกลางผิดกฎหมายรวมกว่า 114,000 ชิ้น ที่น่ากังวลที่สุดคือ คอนแทคเลนส์เถื่อนกว่า 100,000 ชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับการอนุญาต เพราะมีความเสี่ยงต่อดวงตาโดยตรง
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากคอนแทคเลนส์แล้ว นอกจากนี้ยังพบยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับมีโทษสูงสุดทั้งจำคุกและปรับ ขอเน้นย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยจะต้องมีฉลากภาษาไทย และขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสินค้าลักลอบนำเข้า โดยตรวจสอบฉลากภาษาไทย และเลข อย. หรือเลขจดแจ้งทุกครั้งก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ หากพบหรือได้รับสินค้าที่ไม่มีเลข อย. ขอให้ส่งคืนร้านค้าและแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยมาที่ สายด่วน อย. 1556 เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุด
พลตำรวจตรี พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวปิดท้ายว่า ขอฝากเตือนภัยไปยังผู้บริโภค ให้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้น และโปรดอย่าหลงเชื่อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติจนน่าสงสัย อาจแฝงไว้ด้วยอันตรายร้ายแรง ทั้งนี้ บก. ปคบ. จะขยายผลการสืบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ทั้งหมด และจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด