พม. ชี้แจงกรณีข่าว “ศพหายบ้านประจวบโชค” ยืนยันดำเนินงานโปร่งใส มีระบบดูแลผู้เสียชีวิตชัดเจน และพร้อมปรับขั้นตอนให้รัดกุมยิ่งขึ้น

วันนี้ (16 ต.ค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางเพจเฟซบุ๊ก “ข่าวประจวบ” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เกี่ยวกับกรณีผู้เสียชีวิตภายในสถานคุ้มครองฯ ที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าร่างของผู้เสียชีวิตสูญหาย ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
นายศราวุธ มูลโพธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า“สถานคุ้มครองฯ มีการดำเนินงานตามระเบียบและหลักจริยธรรมมาโดยตลอด โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้รับบริการในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต มูลนิธิฯ จะรับผิดชอบในการรับร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และฝากเก็บไว้ที่สุสานในความดูแลของมูลนิธิ ระหว่างที่สถานคุ้มครองฯ ดำเนินการติดตามญาติ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและโปร่งใส”
ทั้งนี้ จากกรณีผู้ใช้บริการที่เสียชีวิตรายล่าสุด ของสถานคุ้มครองฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ด้วยโรควัณโรคปอด โดยญาติได้แจ้งในเบื้องต้นว่าไม่ขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลและประสงค์จะฝากไว้กับมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน แต่ภายหลังในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ญาติได้เปลี่ยนใจและขอรับร่างกลับไป ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานมูลนิธิสว่างประจวบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติ แต่ไม่พบศพ จึงได้ประสานไปที่ โรงพยาบาล ทำให้ทราบว่า โรงพยาบาลได้ฝากร่างไว้กับมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงาน
ทันทีที่ทราบเรื่อง เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ได้เร่งประสานทุกฝ่ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติ จนพบว่าศพผู้เสียชีวิตไม่ได้สูญหายตามที่เป็นข่าว และขณะนี้ญาติ ไม่ติดใจ และได้ขอให้มูลนิธิ ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีต่อไป
นายศราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ตนได้กำชับให้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน เพื่อจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการกรณีผู้รับบริการเสียชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในอนาคต โดยจะมีการจัดทำแนวทางการส่งมอบและประสานการจัดเก็บศพให้มีระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการมากขึ้น
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากประชาชนและสื่อมวลชน พร้อมยืนยันว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ใช้บริการทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และดำเนินงานด้วยหลักคุณธรรม ความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสังคมอย่างยั่งยืน