xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิวัติอุดมศึกษาไทย! “สุรศักดิ์” เดินหน้านโยบาย Quick Win ออกประกาศกระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการเรียนการสอน AI ทุกหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปฏิวัติอุดมศึกษาไทย! “สุรศักดิ์” เดินหน้านโยบาย Quick Win ออกประกาศกระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการเรียนการสอน AI ทุกหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต สร้างนักคิด นักปฏิบัติ นักนวัตกรรมที่ก้าวทันโลก พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่มี AI เป็นตัวช่วยในห้องเรียนดิจิทัล เผยปี 69 ขยายผลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.68 นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวง อว. เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2568” เพื่อยกระดับการศึกษารองรับตลาดแรงงานและสังคมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป้าหมายคือสร้างบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมใช้ AI เป็น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบนิเวศการศึกษาไทยให้ทันสมัย

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยของประเทศ พร้อมผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวปฏิบัติที่ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ประกอบด้วย 1.จัดทำการประเมินความพร้อมการใช้ AI ของตนเอง ตามวิธีการและรูปแบบที่กระทรวง อว.กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ให้คำปรึกษาด้าน AI 2.จัดการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการฝึกใช้เครื่องมือด้าน Al 3.บรรจุรายวิชา หรือเนื้อหาที่ประยุกต์ใช้ AI ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ยกเว้นสาขาที่มีอยู่แล้ว 4.ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้าน AI ให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายงานบริหาร และสายงานวิชาการ และ 5.ตั้งหน่วยให้คำปรึกษาด้านการใช้ AI ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และการบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

“นี่ไม่ใช่แค่การปรับหลักสูตร แต่คือการปฏิวัติการศึกษาไทยครั้งประวัติศาสตร์ เราลงทุนกับทรัพยากรที่ทรงค่าที่สุดนั้น คือ คน การเรียน AI จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักคิด นักปฏิบัติ และนักนวัตกรรม ที่จะก้าวทันโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยี และในไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะเห็นบัณฑิตไทยไม่เพียงใช้ AI เป็น แต่สามารถออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การแพทย์อัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ ไปจนถึงการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี นี่คือเส้นทางสู่อนาคตที่เราจะร่วมสร้างไปด้วยกัน เพราะการจัดการศึกษาที่แท้จริงต้องไม่เพียงต้องตามโลกให้ทัน แต่ต้องกล้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงด้วย“ นายสุรศักดิ์ กล่าว

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักปลัดกระทรวง อว. จะร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเตรียมเครื่องมือเสริมสมรรถนะและเตรียมความพร้อมเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา เริ่มตั้งแต่จัดทำแบบประเมินความพร้อมด้านการใช้งาน AI ของสถาบันอุดมศึกษา (University AI Readiness Assessment) เพื่อทำความเข้าใจระดับความสามารถขององค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนความสามารถในการเรียนการสอนด้าน AI ของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นแนวทางสำหรับการวางแผนของหน่วยงาน ภายใต้แนวคิดรูปแบบความสมบูรณ์ของความสามารถในการสอนด้าน AI (AI Teaching Capability Maturity Model) ซึ่งมี 6 มิติ ได้แก่ 1.มิติด้านกลยุทธ์ 2.มิติด้านบูรนาการหลักสูตร 3.มิติด้านความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ 4.มิติด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 5.มิติด้านการสนับสนุนคณาจารย์ และ 6.มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

ปลัดกระทรวง อว.กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน จะมีการฝึกอบรม “สร้างความตระหนักรู้การใช้ AI ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” เพื่อเปิดกว้างให้คณาจารย์และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยตรง ได้เข้าร่วมเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่มี AI เป็นตัวช่วยในห้องเรียนดิจิทัล จัดทำตัวละครบทบาทสมมุติให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และแก้โจทย์ปัญหา รวมทั้งยังจัดทำระบบบริการและบริหารจัดการเครื่องมือ AI เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1.ระบบบริการ AI token ที่จัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษา 2.โมเดล AI ที่พัฒนามาจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ของไทย และ 3.โมเดล LLM ที่พัฒนาจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีบริการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

“ในปี 2569 จะมีการขยายผลกิจกรรมออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการใช้งาน AI ในสถาบันอุดมศึกษาตามภูมิภาค และสร้างกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งาน AI ในสาขาวิชาที่หลากหลายต่อไป” ศ.ดร.ศุภชัย ระบุ
















ปฏิวัติอุดมศึกษาไทย! “สุรศักดิ์” เดินหน้านโยบาย Quick Win ออกประกาศกระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการเรียนการสอน AI ทุกหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต
ปฏิวัติอุดมศึกษาไทย! “สุรศักดิ์” เดินหน้านโยบาย Quick Win ออกประกาศกระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการเรียนการสอน AI ทุกหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต
ปฏิวัติอุดมศึกษาไทย! “สุรศักดิ์” เดินหน้านโยบาย Quick Win ออกประกาศกระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการเรียนการสอน AI ทุกหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต
ปฏิวัติอุดมศึกษาไทย! “สุรศักดิ์” เดินหน้านโยบาย Quick Win ออกประกาศกระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการเรียนการสอน AI ทุกหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต
ปฏิวัติอุดมศึกษาไทย! “สุรศักดิ์” เดินหน้านโยบาย Quick Win ออกประกาศกระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการเรียนการสอน AI ทุกหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น