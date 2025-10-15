สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน เปิดรับสมัครหลักสูตร วทจ. รุ่น 8 เสริมศักยภาพผู้นำยุคใหม่ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจไทย-จีนอย่างยั่งยืน

สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน เปิดโอกาสพิเศษสำหรับผู้บริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้จีนเชิงลึกในทุกมิติ เข้าร่วมสมัคร "หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 8 (Thai-Chinese Leadership Studies) เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเทศจีน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มุ่งสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์แบบองค์รวม เข้าใจลึกซึ้งทั้งด้านวัฒนธรรม ปรัชญา เศรษฐกิจ และกลยุทธ์การพัฒนาของจีน พร้อมผลักดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือไทย-จีนในทุกมิติอย่างยั่งยืน นับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้บริหารธุรกิจและผู้ประกอบการ ที่ต้องการเรียนรู้จีนเชิงลึกและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อต่อยอดการเติบโตสู่อนาคตร่วมกับจีนอย่างมั่นคง
จุดเด่นหลักสูตร วทจ. รุ่นที่ 8 เรียนรู้เชิงลึก: อบรมเข้มข้นในประเทศไทย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและจีน รวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน อาทิ มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University), มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) และ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของจีน: ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เดินทางไป ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของจีน เพื่อสัมผัสแนวคิดการพัฒนาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศของจีนอย่างใกล้ชิด
สร้างเครือข่ายผู้นำที่เข้มแข็ง: ตลอดระยะเวลาการอบรม มีการจัดสัมมนาวิชาการ การจัดทำรายงานกลุ่ม และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ หล่อหลอมเครือข่ายผู้นำไทย-จีนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
หลักสูตร วทจ. รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 14 พ.ย.2568 โดยจะมีเรียนทุกวันพุธ เริ่มเรียนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา: 230,000 บาท (ราคานี้ รวมค่าเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้ว) สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1546, 0-2312-6387 สายด่วน 090-220-9838 Line: @tclhcu ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ทาง www.tclhcu.com