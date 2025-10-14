xs
วันไข่โลก กรมอนามัย ส่งเสริมคนไทยบริโภคไข่ มุ่งเป้า 300 ฟอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กรมอนามัย ย้ำไข่ไก่ดี มีประโยชน์ ชี้ การบริโภคไข่ไก่ของคนไทยยังน้อย แนะคนไทยบริโภคไข่ไก่วันละ 1 ฟอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี

ดร.ปัทมาภรณ์ อักษรชู นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในวันไข่โลก กรมอนามัย เล็งเห็นความสำคัญของไข่ไก่ เพราะ ไข่ไก่ อุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ วิตามิน B1 B2 B6 A D E รวมไปถึงแร่ธาตุ อย่าง แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในไข่แดง มีสารอาหารพิเศษ เช่น เลซิติน ช่วยบำรุงสมอง ลูทีน ซีแซนทีน ช่วยในการมองเห็น ป้องกันปัญหาสายตาได้

นอกจากนี้ไข่ไก่ยังเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ในไข่มีโปรตีนที่ช่วยในการทำงานของร่างกาย เสริมสร้างการเจริญเติบโตในเด็ก ส่วนวัยทำงาน และผู้สูงอายุช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูก

การบริโภคไข่ไก่ของคนไทยปัจจุบัน เฉลี่ยอยู่ที่ 236 ฟองต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว ยังถือว่าน้อยกว่ามาก เช่น ประเทศญี่ปุ่น บริโภคเฉลี่ย 323 ฟองต่อคนต่อปี หรือ ฮ่องกง อยู่ที่ 432 ฟองต่อคนต่อปี โดยประเทศไทยได้มีการตั้งเป้าไว้ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เฉลี่ย 300 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมาย กรมอนามัย จึงส่งเสริมและรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 ฟอง

ทั้งนี้ ยังมีหลายคนที่กังวลเรื่องคอเลสตอรอลในไข่แดง ที่อาจส่งผลต่อคอเลสตอรอลในเลือดให้เพิ่มสูงขึ้น ความจริงแล้วในคนที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว สามารถกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง ส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง แนะนำอยู่ที่ 3 ฟองต่อสัปดาห์ หรือกินตามคำแนะนำของแพทย์

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้จัดทำธงโภชนาการเพื่อแนะนำปริมาณการบริโภคไข่ในแต่ละวันแต่ละช่วงวัย โดยในเด็กเล็กอายุ 6 เดือน แนะให้กินเฉพาะไข่แดง บดไข่แดงประมาณครึ่งฟองทุกวัน เด็กอายุ 7 เดือน กินไข่แดงได้ครึ่งฟอง วันเว้นวัน เพื่อให้ได้รับสารอาหารจากแหล่งอื่นด้วย และอายุ 8 - 12 เดือน ให้กินไข่ครึ่งฟอง โดยกินทั้งไข่ขาวผสมไข่แดง วันเว้นวัน

เด็กอายุ 1 - 5 ขวบ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ที่มีร่างกายแข็งแรง และหญิงตั้งครรภ์ แนะนำ 1 ฟองต่อวัน หากต้องการกินมากกว่า 1 ฟอง ต้องควบคู่กับการออกกำลังกาย เพื่อเผาผลาญพลังงานที่ได้รับเพิ่ม

ที่สำคัญควรบริโภคไข่สุก เพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ ไข่ที่ไม่สุกร่างกายจะย่อยได้ยาก ทำให้ได้รับสารอาหารที่มีอยู่ในไข่ไม่ครบ อีกทั้ง ไข่ดิบ เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย เช่น ซัลโมเนลลา ซึ่งจะทำให้อาหารเป็นพิษ เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงตามมาได้

ส่วนการปรุงประกอบอาหาร แนะเป็นไข่ต้มสุก เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องปรุงรสต่างๆ และน้ำมันทอด ที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหาร เน้นกินอาหารให้หลากหลายในแต่ละวันให้ครบ 5 หมู่ เพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้









