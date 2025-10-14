รัฐบาล เอาจริง เรียกประชุมผู้บริหาร สธ. เข้มปราบคลินิกเถื่อน-หน่วยฟอกไตฟรี-บุหรี่ไฟฟ้า- ยาอาหารผิดกฎหมาย

รัฐบาลเอาจริง เรียกประชุมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สธ.เข้มปราบคลินิกเถื่อน-หน่วยฟอกไตฟรี-บุหรี่ไฟฟ้า-ยาอาหารผิดกฎหมาย ย้ำภายใน 4 เดือน ต้องวางแผนการปราบปรามผู้กระทำผิดให้ได้มากที่สุด
นางสาวจิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมแถลงการประชุมคณะกรรมการปราบปรามการกระทำผิดด้านกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข นัดที่ 1 / 2568 โดยระบุว่า การประชุมครั้งนี้ ได้เรียกผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) , กรมควบคุมโรค (คร.), กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย หารือวางแผนงาน การดำเนินงานปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายตามที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ โดยเน้นย้ำว่าภายในระยะเวลา 4 เดือน การทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำทีมโดยพรรคภูมิใจไทย ต้องวางแผนการปราบปรามผู้กระทำผิดให้ได้มากที่สุด โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน วางแผนการปราบปราม และเดินหน้าทันทีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
ประเด็นสำคัญในการประชุมคณะกรรมการ คือการเร่งแก้ไขปัญหาตามความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ เช่น สถานบริการพยาบาล (คลินิก) ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเปิดให้บริการผิกฎหมาย ,รวมถึงการเรียกเก็บเงินฟอกไต จากหน่วยบริการทุกแห่ง จะต้องไม่มีตามนโยบายของรัฐบาล สบส. เป็นผู้ดูแล ขณะที่ การปราบปราม บุหรี่ไฟฟ้า ยา-อาหาร ผิดกฎหมาย อย. เป็นผู้ดำเนินการตามแผนงาน เป็นต้น พร้อมกันนี้จะเร่งประสานไปยัง กระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
หลังจากนี้จะเรียกประชุมคณะกรรมการปราบปรามการกระทำผิดด้านกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข นัดถัดไป ภายในสิ้นเดือนตุลาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำงานต่อไป