มทร.ธัญบุรี รับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2568 โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ให้การรับรอง ในสาชาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หรือตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง www.gadrmuttacth หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/RmuttEducation โทร. 0-2549-3207 097-2531934 https://grad.rmutt.ac.th/